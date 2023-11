Ralf Schumacher: Wolff annoiato, perplesso, assente

Manca una gara alla fine di questa stagione 2023 dominata dalla Red Bull Racing: 21 gare finora, 20 vittorie per la RBR, solo la Ferrari è riuscita a impedire alla scuderia di Milton Keynes di fare un passo avanti con la vittoria di Carlos Sainz a Singapore.

La Mercedes rimarrà quasi certamente senza vittorie nel 2023. Nell'era delle wing car dall'inizio del 2022, gli ex campioni del mondo permanenti hanno vinto solo una gara del mondiale, quasi un anno fa in Brasile con George Russell.

Ralf Schumacher (48), 180 volte partecipante a un GP e quarto nel campionato del mondo nel 2001 e nel 2002, segue la Formula 1 per i nostri colleghi della Sky tedesca e ha il boss della Mercedes Toto Wolff davanti al microfono in quasi tutti i weekend dei GP.

Il sei volte vincitore di un GP, Schumacher, si rende conto: "La Mercedes è ancora una borsa dei miracoli. Abbiamo poi un Toto Wolff annoiato o sprovveduto nelle nostre interviste, di recente ha persino fatto un'impressione davvero assente".

Schumacher continua: "Ho la sensazione che la squadra corse non stia per crollare, ma che tutto sembri un po' senza testa. E anche i due piloti non sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda".



Russell ha disputato un'eccezionale stagione 2022 per la Mercedes, chiudendo con un ottimo quarto posto e vincendo le sue prime gare di Formula 1 (Sprint e poi Gran Premio in Brasile). Lewis Hamilton ha chiuso con un debole sesto posto nel campionato mondiale. Ma nel 2023 le cose cambiano. Hamilton è terzo nel campionato mondiale, Russell è attualmente solo all'ottavo posto.



Schumacher riconosce: "Si sente che i nervi di George sono diventati piuttosto sottili per i suoi standard, commette numerosi errori ed è molto aggressivo quando guida".



Ralf Schumacher riassume: "C'è ancora molto lavoro da fare per la Mercedes".





2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497