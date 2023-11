Ralf Schumacher: Wolff aborrecido, perplexo, ausente

Ralf Schumacher, seis vezes vencedor de um GP, está preocupado com o comportamento do chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff. "Quando o entrevistamos, ele parece aborrecido ou sem noção, por vezes até ausente".

Falta uma corrida para o fim da temporada de 2023 dominada pela Red Bull Racing: 21 corridas até agora, 20 vitórias para a RBR, apenas a Ferrari foi capaz de impedir a equipa de Milton Keynes de fazer um avanço com a vitória de Carlos Sainz em Singapura.

É quase certo que a Mercedes continuará sem uma vitória em 2023. Na era do carro-asa desde o início de 2022, os antigos campeões mundiais permanentes só venceram uma corrida do campeonato mundial, há quase um ano no Brasil com George Russell.

Ralf Schumacher (48), 180 vezes participante num GP e quarto classificado no campeonato do mundo em 2001 e 2002, segue a ação da Fórmula 1 para os nossos colegas da German Sky e tem o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, à frente do microfone em quase todos os fins-de-semana de GP.

Schumacher, seis vezes vencedor de um GP, constata: "O Mercedes continua a ser um saco de milagres. Temos então um Toto Wolff aborrecido ou sem noção na nossa entrevista, recentemente ele até fez uma impressão realmente ausente".

Schumacher continua: "Tenho a sensação de que a equipa de corrida não está prestes a desmoronar-se, mas que tudo parece um pouco sem cabeça. E os dois pilotos também não parecem estar na mesma página".



Russell conduziu uma excelente temporada de 2022 para a Mercedes, terminando num excelente quarto lugar e vencendo as suas primeiras corridas de Fórmula 1 (Sprint e depois Grande Prémio no Brasil). Lewis Hamilton terminou num fraco sexto lugar no campeonato do mundo. Mas a maré mudou em 2023. Hamilton é terceiro no campeonato do mundo, Russell está atualmente apenas em oitavo lugar.



Schumacher reconhece: "É possível sentir que os nervos de George se tornaram bastante finos para os seus padrões, ele comete muitos erros e é muito agressivo ao conduzir".



Ralf Schumacher resume: "Ainda há muito trabalho pela frente para a Mercedes."





2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497