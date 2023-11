Live ticker Abu Dhabi quali: battaglia per la pole position

Chi si aggiudicherà la migliore posizione in griglia nell'ultima sessione di prove libere del GP 2023? Sarà un altro duello tra Verstappen e Leclerc? O la Mercedes ha una possibilità? Tutte le risposte nel live ticker.

Il circuito di Yas Marina è ormai da diversi anni nelle mani della stella della Red Bull Racing Max Verstappen: L'olandese può conquistare la sua quarta pole position consecutiva per il Gran Premio di Abu Dhabi nell'ultima sessione di prove.

Dopo le poche prove di guida del venerdì, potrebbe esserci una grande sorpresa. I piloti di Ferrari, McLaren e Mercedes sono quelli che hanno più probabilità di rovinare le chance di Verstappen.

Leggete il nostro live ticker qui per scoprire come si stanno sviluppando le qualifiche per la finale del campionato del mondo.