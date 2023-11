Em direto da qualificação de Abu Dhabi: luta pela pole position



por Mathias Brunner - Automatic translation from German

LAT

Quem vai conseguir a melhor posição na grelha de partida na última sessão de treinos da época de 2023? Será outro duelo Verstappen vs Leclerc? Ou será que a Mercedes tem alguma hipótese? Todas as respostas aqui no live ticker.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.