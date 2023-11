Lewis Hamilton: "Entrar en la Q3 es un reto"

Al igual que otros nueve pilotos habituales de Fórmula 1, la sesión de entrenamientos del viernes para Lewis Hamilton no comenzó hasta la segunda sesión. En la primera sesión, tuvo que dejar el volante al joven piloto de Mercedes Fred Vesti. El siete veces campeón del mundo participó después en la segunda hora de entrenamientos, pero debido a que dos banderas rojas interrumpieron la sesión, sólo pudo completar 16 vueltas.

"No estoy especialmente contento con este día, porque no ha sido el mejor para mí", resumió la estrella de Mercedes tras su turno. "Pero creo que sólo he completado cuatro vueltas cronometradas. Eso no es mucho para aprender sobre el coche y la pista".

"Pero el coche no se sentía mal", continuó Hamilton. "Y creo que no estamos en una mala posición. Definitivamente espero que podamos conducir más en la tercera sesión de entrenamientos".

De cara a la clasificación, Hamilton sigue siendo modesto: "Veré si hay alguna forma de entrar en la Q3. También hemos tenido algunas sesiones de clasificación difíciles este año, en las que era difícil entrar en la Q2. Y entrar en la Q3 es sin duda un reto. Creo que estará muy reñido".

2ª sesión libre, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.683

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16º Alex Albon (T), Williams, +1.272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1ª sesión libre, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497