Lewis Hamilton: "Entrare in Q3 è una sfida".

Come altri nove piloti regolari di Formula 1, la sessione di prove del venerdì per Lewis Hamilton è iniziata solo con la seconda sessione. Per la prima sessione ha dovuto lasciare il volante al giovane della Mercedes Fred Vesti. Il sette volte campione del mondo è stato poi impegnato nella seconda ora di prove, ma a causa di due bandiere rosse che hanno interrotto la sessione, ha potuto completare solo 16 giri.

"Non sono particolarmente soddisfatto di questa giornata, perché non è stata la migliore per me", ha riassunto la stella della Mercedes dopo il suo turno. "Ma credo di aver completato solo quattro giri cronometrati. Non è molto per imparare a conoscere la macchina e la pista".

"Ma la macchina non era male", ha proseguito Hamilton. "E credo che non siamo in una brutta posizione. Spero sicuramente di poter guidare di più nella terza sessione di prove".

In vista delle qualifiche, Hamilton rimane modesto: "Vedrò se c'è un modo per entrare in Q3. Anche quest'anno abbiamo avuto delle sessioni di qualifica difficili, in cui è stato difficile entrare in Q2. Ed entrare in Q3 è certamente una sfida. Penso che sarà sicuramente combattuta".

2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497