George Russell (6e) : "On ne sait pas trop où on en est".

George Russell a été le plus rapide lors de la première séance d'essais libres à Abu Dhabi. Il a terminé la deuxième session à la sixième place, à un peu plus de trois dixièmes du meilleur temps de Charles Leclerc.

Pour le coup d'envoi du dernier week-end de course de la saison à Abu Dhabi, seuls dix des vingt pilotes habituels se sont présentés. En effet, lors de la première séance d'entraînement, dix pilotes juniors étaient engagés pour des équipes très différentes. Chez Mercedes également, seul un des deux pilotes titulaires a participé à la première séance : George Russell a bouclé 26 tours et s'est finalement révélé le pilote le plus rapide du plateau.

Le pilote de 25 ans a bouclé 17 tours lors de la deuxième séance d'essais et a terminé la journée à la sixième place de la feuille de temps FP2. Le meilleur temps de la star de Ferrari Charles Leclerc le séparait de 0,313 seconde et il n'a manqué le top 5 que pour un centième. Une fois son travail terminé, il résumait : "Ce fut un vendredi relativement positif pour nous".

"Lors de la première séance, il y avait beaucoup de rookies en piste, ce qui ne nous a pas permis de voir clairement où se situait notre rythme relatif par rapport au reste du peloton. Mais Fred a fait un bon travail pour l'équipe et nous avons recueilli beaucoup de données utiles à examiner", a décrit Russell.

"La deuxième séance d'essais était une session avec de longues interruptions, ce qui ne nous a pas permis non plus d'avoir une vue d'ensemble de notre position par rapport à nos concurrents", a ajouté le Britannique. "Néanmoins, nous avons beaucoup de choses à analyser et cela nous mettra, je l'espère, dans une bonne position pour terminer la dernière course de la saison sur une note positive. Je suis impatient de voir le reste du week-end de course".

2e séance d'essais, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497