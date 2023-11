George Russell (6°): "Non sono sicuro della nostra posizione".

Solo dieci dei 20 piloti regolari si sono presentati al via dell'ultimo weekend di gara della stagione ad Abu Dhabi. Questo perché nella prima sessione di prove erano in azione dieci piloti junior di diverse squadre. Anche in casa Mercedes, solo uno dei due piloti titolari ha preso parte alla prima sessione: George Russell ha percorso 26 giri e alla fine è stato il pilota più veloce dello schieramento.

Il 25enne ha completato 17 giri nella seconda sessione e ha concluso la giornata al sesto posto nella classifica dei tempi delle FP2. Il miglior tempo di Charles Leclerc, stella della Ferrari, lo ha distanziato di 0,313 secondi, mancando la top five per un solo centesimo di secondo. Al termine del lavoro, ha riassunto: "È stato un venerdì relativamente positivo per noi".

"Nella prima sessione di prove c'erano molti debuttanti in pista, quindi non abbiamo potuto capire quale fosse il nostro ritmo relativo rispetto al resto del gruppo. Tuttavia, Fred ha fatto un buon lavoro per la squadra e abbiamo raccolto molti dati utili da analizzare", ha detto Russell.

"Le seconde prove sono state caratterizzate da lunghe interruzioni, quindi non siamo stati in grado di avere una visione d'insieme della nostra posizione rispetto ai concorrenti", ha aggiunto il britannico. "Tuttavia, abbiamo molto da analizzare e speriamo che questo ci metta in una buona posizione per concludere l'ultima gara della stagione con un senso di soddisfazione. Non vedo l'ora di affrontare il resto del weekend di gara".

2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497