George Russell (6º): "Não sei bem em que pé estamos"

Apenas dez dos 20 pilotos regulares alinharam no início do último fim de semana de corridas da época em Abu Dhabi. Isto porque dez pilotos juniores de uma grande variedade de equipas estiveram em ação na primeira sessão de treinos. Mesmo na Mercedes, apenas um dos dois pilotos habituais participou na primeira sessão: George Russell efectuou 26 voltas e foi o piloto mais rápido do pelotão no final.

O piloto de 25 anos completou 17 voltas na segunda sessão e terminou o dia em sexto lugar na tabela de tempos da FP2. Ficou separado do melhor tempo de Charles Leclerc, estrela da Ferrari, por 0,313 segundos, ficando fora dos cinco primeiros por apenas um centésimo de segundo. Depois de terminado o trabalho, resumiu: "Foi uma sexta-feira relativamente positiva para nós".

"Havia muitos estreantes na pista na primeira sessão de treinos, por isso não conseguimos ver qual era o nosso ritmo relativo em comparação com o resto do pelotão. No entanto, o Fred fez um bom trabalho para a equipa e reunimos muitos dados úteis para analisar", disse Russell.

"O segundo treino foi uma sessão com longas interrupções, por isso não conseguimos ter uma visão geral da nossa posição em relação aos nossos concorrentes", acrescentou o britânico. "No entanto, temos muito para analisar e esperamos que isso nos coloque numa boa posição para terminar a última corrida da época com um sentimento de realização. Estou ansioso pelo resto do fim de semana de corrida."

2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497