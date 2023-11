Fernando Alonso: ¿sigue conduciendo un Aston Martin a los 45 años?

Fernando Alonso ha realizado una temporada sobresaliente con Aston Martin. El 32 veces ganador de un GP ha subido al podio en ocho ocasiones (la más reciente, en tercer lugar en Brasil) y califica así su rendimiento: "Esta es mi mejor temporada en la Fórmula 1, a la altura de 2012 con Ferrari".

A sus 42 años, Alonso hace avanzar a su equipo, "siempre constructivo, siempre motivador, un líder maravilloso", como le elogia el jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack.

En Las Vegas, la presentación de pilotos volvió a demostrarlo: Lewis Hamilton, Max Verstappen - y Fernando Alonso reciben los mayores aplausos respectivamente. Millones de aficionados al GP están embelesados con la incansable entrega del asturiano, que parece eternamente joven.

Pero, ¿cuánto tiempo más se ve Alonso en la Fórmula 1? Fernando ha declarado en repetidas ocasiones: "Mientras sea competitivo y sienta el fuego interior necesario, mientras me divierta y la gente me quiera, seguiré".



El director del equipo Aston Martin, Krack, en Abu Dhabi, cuando se le preguntó si Fernando recibiría una oferta más allá de la temporada 2024: "Absolutamente, sí. Ni siquiera estoy seguro de si debería responder a tal pregunta".



"Sólo veo cosas positivas en el compromiso de Fernando. Desde el primer día, nos sorprendió la forma en que Alonso se pone a trabajar y el ejemplo que da en términos de ética de trabajo."



"Los primeros meses fueron como una luna de miel, tuvimos una gran racha. Luego nuestro coche no fue tan competitivo, pero Fernando siempre ha demostrado ser un jugador de equipo. Sobre todo en los momentos difíciles. En cualquier caso, creo que las verdaderas cualidades de un hombre salen a relucir cuando las cosas no van tan bien. Para mí, esto es lo mejor del año: hemos estado juntos en los fines de semana menos buenos".





2ª sesión libre, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.683

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16º Alex Albon (T), Williams, +1.272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1ª sesión libre, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497