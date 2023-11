Fernando Alonso : encore au volant d'une Aston Martin à 45 ans ?

Fernando Alonso a réalisé une excellente saison avec Aston Martin. Le vainqueur de 32 GP est monté huit fois sur le podium (dernièrement en troisième position au Brésil) et qualifie ainsi sa performance : "C'est ma meilleure saison en Formule 1, au même niveau que 2012 avec Ferrari".

Alonso, désormais âgé de 42 ans, pousse son équipe vers l'avant, "toujours constructif, toujours motivant, un leader fabuleux", comme le loue Mike Krack, le directeur de l'équipe Aston Martin.

A Las Vegas, la présentation des pilotes l'a une nouvelle fois montré : Lewis Hamilton, Max Verstappen - et Fernando Alonso - sont les plus applaudis. Des millions de fans de GP sont enthousiasmés par l'engagement infatigable de l'Asturien, apparemment éternellement jeune.

Mais combien de temps Alonso se voit-il encore en Formule 1 ? Fernando a déclaré à plusieurs reprises : "Tant que je serai compétitif et que je sentirai la flamme intérieure nécessaire, tant que je prendrai du plaisir et que l'on voudra de moi, je continuerai".



Le directeur de l'équipe Aston Martin, Krack, à Abu Dhabi, à la question de savoir si Fernando recevra une offre au-delà de la saison 2024 : "Absolument, oui. Je ne suis même pas sûr de devoir répondre à une telle question".



"Je ne vois que du positif dans l'engagement de Fernando. Dès le premier jour, nous avons été séduits par la façon dont Alonso s'est mis au travail, par l'exemple qu'il a donné en matière d'éthique professionnelle".



"Les premiers mois, c'était comme une lune de miel, nous avons fait un super parcours. Ensuite, notre voiture n'était plus aussi compétitive, mais Fernando s'est toujours montré un joueur d'équipe. Surtout dans les moments difficiles. Je suis de toute façon d'avis que les qualités d'un homme se révèlent lorsque les choses ne vont pas si bien. Pour moi, c'est un des points forts de l'année - nous nous sommes serrés les coudes les week-ends moins favorables".





2e séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497