Fernando Alonso: ancora alla guida di una Aston Martin a 45 anni?

Fernando Alonso ha avuto una stagione eccezionale con l'Aston Martin. Il 32 volte vincitore di un GP è salito sul podio otto volte (l'ultima volta al terzo posto in Brasile) e classifica così la sua performance: "Questa è la mia migliore stagione in Formula 1, al pari del 2012 con la Ferrari".

L'ormai 42enne Alonso sprona la sua squadra, "sempre costruttiva, sempre motivante, un leader meraviglioso", come lo elogia Mike Krack, capo del team Aston Martin.

A Las Vegas, la presentazione dei piloti lo ha dimostrato ancora una volta: Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso ricevono rispettivamente il maggior numero di applausi. Milioni di fan dei GP sono estasiati dall'instancabile impegno dell'asturiano che sembra eternamente giovane.

Ma per quanto tempo ancora Alonso si vede in Formula 1? Fernando ha più volte dichiarato: "Finché sarò competitivo e sentirò il necessario fuoco interiore, finché mi divertirò e la gente mi vorrà, continuerò ad andare avanti".



Il Team Principal Aston Martin Krack ad Abu Dhabi, alla domanda se Fernando riceverà un'offerta oltre la stagione 2024: "Assolutamente sì. Non sono nemmeno sicuro di dover rispondere a questa domanda".



"Vedo solo cose positive nell'impegno di Fernando. Fin dal primo giorno, siamo rimasti colpiti dal modo in cui Alonso si impegna nel lavoro e dall'esempio che dà in termini di etica del lavoro".



"I primi mesi sono stati come una luna di miele, abbiamo avuto un ottimo periodo. Poi la nostra vettura non è stata altrettanto competitiva, ma Fernando ha sempre dimostrato di essere un giocatore di squadra. Soprattutto nei momenti difficili. In ogni caso, credo che le vere qualità di un uomo emergano quando le cose non vanno bene. Per me questo è un punto culminante dell'anno: siamo rimasti uniti anche nei fine settimana meno buoni".





2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497