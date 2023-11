Fernando Alonso: Ainda a conduzir um Aston Martin aos 45 anos?

Fernando Alonso teve uma temporada excecional com a Aston Martin. O 32 vezes vencedor de GPs terminou no pódio oito vezes (mais recentemente em terceiro lugar no Brasil) e classifica o seu desempenho da seguinte forma: "Esta é a minha melhor temporada na Fórmula 1, a par de 2012 com a Ferrari".

Alonso, agora com 42 anos, impulsiona a sua equipa, "sempre construtivo, sempre motivador, um líder maravilhoso", como o elogia o chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack.

Em Las Vegas, a apresentação dos pilotos demonstrou-o mais uma vez: Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso são os mais aplaudidos, respetivamente. Milhões de fãs do GP estão encantados com o empenho incansável do aparentemente eternamente jovem asturiano.

Mas por quanto tempo mais Alonso se vê na Fórmula 1? Fernando tem afirmado repetidamente: "Enquanto eu for competitivo e sentir o fogo interior necessário, enquanto eu estiver me divertindo e as pessoas me quiserem, eu vou continuar."



Krack, chefe de equipa da Aston Martin, em Abu Dhabi, quando questionado sobre a possibilidade de Fernando receber uma proposta para além da época de 2024: "Absolutamente, sim. Nem sei se devo responder a essa pergunta".



"Só vejo coisas positivas no empenho do Fernando. Desde o primeiro dia, ficámos surpreendidos com a forma como Alonso se dedica ao trabalho e com o exemplo que dá em termos de ética laboral".



"Os primeiros meses foram como uma lua de mel, tivemos uma grande corrida. Depois, o nosso carro já não era tão competitivo, mas o Fernando sempre demonstrou ser um jogador de equipa. Especialmente em tempos difíceis. Em todo o caso, acredito que as verdadeiras qualidades de um homem vêm ao de cima quando as coisas não estão a correr tão bem. Para mim, este é um dos pontos altos do ano - mantivemo-nos unidos nos fins-de-semana menos bons."





2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497