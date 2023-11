3e séance d'entraînement à Abu Dhabi : la marque de George Russell

Bien qu'après la deuxième séance d'essais libres à Abu Dhabi, tous les pilotes se soient plaints des longues pauses forcées qui avaient douloureusement réduit leur temps de piste, il a fallu plus de 25 minutes à tous les pilotes pour réaliser au moins un tour chronométré lors de la dernière heure d'essais libres avant les qualifications.

Après les dix premières minutes, Sergio Pérez a pris la tête de la course en 1:25,417 min avec les pneus tendres. Son coéquipier chez Red Bull Racing, Max Verstappen, faisait partie des huit pilotes qui n'avaient pas encore réalisé de tour chronométré à ce moment-là.

Cinq minutes plus tard, onze pilotes seulement avaient enregistré un temps au tour et George Russell, le plus rapide de la FP1, a établi une nouvelle référence un peu plus tard avec 1:25,163 min. Le pilote Mercedes a repoussé la meilleure marque à 1:24,829 min à la mi-temps.

Verstappen, Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso, Lando Norris, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon et Logan Sargeant ont complété le top 10, suivis de Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu et Kevin Magnussen.

La plupart des pilotes étaient en pneus tendres au début de la deuxième demi-heure, seuls les pilotes Ferrari Leclerc et Sainz, en 16e et 17e position, ont effectué leurs tours en pneus médiums. Tous deux ont effectué de longues sorties pour se préparer à la course de dimanche. En tête du chrono, le nom de Russell s'allumait toujours.

Les messages radio de Verstappen indiquaient que le champion se plaignait que l'arrière de sa GP était trop nerveux. La veille, il avait encore dû lutter contre le sous-virage. L'équipe était encore à la recherche des bons réglages et le travail a été compliqué par le fait que la dernière heure d'entraînement s'est déroulée dans des conditions nettement différentes de celles des qualifications.

Le Néerlandais a disparu dans les stands pendant un moment, tandis que Russell, en pneus tendres frais, a établi le meilleur temps en 1:24,418. De plus en plus de pilotes ont fait des essais rapides et Norris s'est rapproché à 95 millièmes du meilleur temps du pilote Mercedes. Son coéquipier Piastri n'a pas été exempt d'erreurs lors de son essai rapide, mais il s'est tout de même classé troisième.

Verstappen a lui aussi accéléré une nouvelle fois, mais il a interrompu sa tentative rapide car il est sorti de la piste. Il s'est ensuite plaint à la radio : "La voiture se pose à nouveau et rebondit - je ne sais pas ce qui se passe". Il a tout de même réussi à remonter à la sixième place. Le meilleur temps a été réalisé par Russell devant le duo McLaren Norris et Piastri.

3ème séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,418 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,095 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,392

04 Alex Albon (T), Williams, +0,511

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,681

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,735

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,776

08. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,787

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,804

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,840

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,841

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.874

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,885

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,925

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,987

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,002

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,166

18. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,179

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,234

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,295