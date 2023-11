3° pratica Abu Dhabi: Profumo di George Russell

Sebbene tutti i piloti si siano lamentati dopo la seconda sessione di prove ad Abu Dhabi per le lunghe pause obbligatorie, che avevano ridotto dolorosamente il loro tempo in pista, nell'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche ci sono voluti più di 25 minuti perché tutti i piloti completassero almeno un giro cronometrato.

Dopo i primi dieci minuti, Sergio Pérez ha preso il comando con le gomme morbide con un tempo di 1:25.417 minuti. Il suo compagno di squadra della Red Bull Racing, Max Verstappen, era uno degli otto piloti che non avevano ancora completato un giro cronometrato a questo punto.

Anche cinque minuti dopo, solo undici piloti avevano registrato un tempo sul giro e George Russell, il pilota più veloce delle FP1, ha stabilito un nuovo punto di riferimento poco dopo con 1:25.163 minuti. Il pilota della Mercedes ha spinto il record a 1:24.829 minuti a metà percorso.

Verstappen, Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso, Lando Norris, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon e Logan Sargeant hanno completato la top 10, seguiti da Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu e Kevin Magnussen.

La maggior parte dei piloti era su gomme morbide all'inizio della seconda mezz'ora, con i soli piloti Ferrari Leclerc e Sainz in 16a e 17a posizione che hanno effettuato i loro giri con gomme medio-dure. Entrambi hanno completato giri più lunghi per prepararsi alla gara di domenica. Il nome di Russell era ancora acceso in cima al monitor dei tempi.

I messaggi radio di Verstappen hanno mostrato che il campione si lamentava del fatto che il posteriore della sua moto GP era troppo nervoso. Il giorno prima era ancora alle prese con il sottosterzo. Il team era ancora alla ricerca dell'assetto giusto e il lavoro era reso più difficile dal fatto che l'ultima ora di prove si era svolta in condizioni significativamente diverse rispetto alle qualifiche.

L'olandese è scomparso ai box per un po', mentre Russell ha fatto segnare il miglior tempo in 1:24.418 minuti con gomme morbide fresche. Sempre più piloti hanno completato un tentativo veloce e Norris è riuscito ad arrivare a 95 millesimi dal miglior tempo del pilota Mercedes. Il suo compagno di squadra Piastri non ha commesso errori nel suo tentativo veloce, ma si è comunque piazzato al terzo posto.

Anche Verstappen ha ripreso ad accelerare, ma ha annullato il suo tentativo veloce perché è uscito di pista. In seguito, si è lamentato via radio: "La macchina è ripartita e rimbalza, non so cosa stia succedendo". Ciononostante, è riuscito a migliorarsi fino al sesto posto. Russell ha ottenuto il miglior tempo davanti alla coppia McLaren Norris e Piastri.

3° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.418 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,095 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,392

04. Alex Albon (T), Williams, +0,511

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,681

06 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.735

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +0.776

08. Logan Sargeant (USA), Williams, +0.787

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.804

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.840

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.841

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.874

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.885

14° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.925

15° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.987

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.002

17° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.166

18° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1.179

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.234

20° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.295