3º treino Abu Dhabi: Scent of George Russell

Apesar de todos os pilotos se terem queixado, após a segunda sessão de treinos livres em Abu Dhabi, das longas pausas obrigatórias, que reduziram o seu tempo em pista, foram precisos mais de 25 minutos na última sessão de treinos livres antes da qualificação para que todos os pilotos efectuassem pelo menos uma volta cronometrada.

Após os primeiros dez minutos, Sergio Pérez assumiu a liderança com os pneus macios, com um tempo de 1:25.417 minutos. O seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Max Verstappen, era um dos oito pilotos que ainda não tinham completado uma volta cronometrada nesta altura.

Mesmo cinco minutos depois, apenas onze pilotos tinham registado uma volta e George Russell, o piloto mais rápido da FP1, estabeleceu uma nova marca pouco depois com 1:25,163 minutos. O piloto da Mercedes bateu o recorde de 1:24,829 minutos a meio da corrida.

Verstappen, Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso, Lando Norris, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon e Logan Sargeant completaram o top 10, seguidos por Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu e Kevin Magnussen.

A maioria dos pilotos estava com pneus macios no início da segunda meia hora, com apenas os pilotos da Ferrari Leclerc e Sainz, na 16ª e 17ª posições, a efectuarem as suas voltas com os pneus médio-duros. Ambos completaram voltas mais longas para se prepararem para a corrida de domingo. O nome de Russell ainda estava aceso no topo do monitor de tempo.

As mensagens de rádio de Verstappen mostraram que o campeão estava a queixar-se de que a traseira do seu piloto de GP estava demasiado nervosa. No dia anterior, ele ainda estava lutando contra a subviragem. A equipa continuava a procurar a afinação certa e o trabalho foi dificultado pelo facto de a última hora de treinos ter sido realizada em condições significativamente diferentes das da qualificação.

O holandês desapareceu nas boxes durante algum tempo, enquanto Russell estabeleceu o tempo mais rápido de 1:24.418 minutos com pneus macios novos. Cada vez mais pilotos completaram uma tentativa rápida e Norris conseguiu ficar a 95 milésimos do melhor tempo do piloto da Mercedes. O seu companheiro de equipa Piastri não cometeu erros na sua tentativa rápida, mas ainda assim ficou em terceiro lugar.

Verstappen também pisou no acelerador novamente, mas cancelou sua tentativa rápida porque saiu da pista. Depois, queixou-se pelo rádio: "O carro está de volta e a saltar - não sei o que se está a passar." No entanto, ele ainda conseguiu melhorar para o sexto lugar. Russell fez o melhor tempo à frente da dupla da McLaren, Norris e Piastri.

3º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.418 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,095 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,392 seg.

04 Alex Albon (T), Williams, +0,511

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,681

06 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,735

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +0,776

08 Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,787

09º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,804

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,840

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,841

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,874

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,885

14º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,925

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,987

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,002

17º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,166

18º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,179

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,234

20º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,295