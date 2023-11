Toto Wolff à propos de la FIA : "Convoqué comme un écolier".

L'air est vraiment lourd à Las Vegas. Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a d'abord explosé en sanglots, "parce que le week-end de Carlos Sainz est "pourri", selon la formule originale du Français : "fucked up". Cela après que l'Espagnol ait roulé sur une canalisation d'eaux usées défectueuse, ce qui a provoqué des dommages à la Ferrari d'un montant présumé de deux millions de dollars.

Toto Wolff s'est emporté lorsque des journalistes ont évoqué le fait que la Formule 1 s'était fait un œil au beurre noir en raison de l'interruption des entraînements. Wolff a trouvé de telles insinuations ridicules et a lui aussi utilisé le terme honni de "bouchon de vidange verf......", qui de toute façon n'intéressera bientôt plus personne.

Tout cela n'a pas du tout fait rire les gardiens du règlement de la Fédération internationale des sports automobiles (FIA). L'Autrichien et le Français ont dû s'expliquer auprès des commissaires de course et ont ensuite reçu un avertissement pour leur choix de mots.

Toto Wolff a déclaré à ce sujet sur Sky : "C'était formidable. C'était la deuxième fois de ma vie que j'étais convoqué pour quelque chose. La première fois, c'était en 1984, j'avais douze ans et j'étais encore écolier".



Puis le Viennois est devenu sérieux : "En fin de compte, il est évident que nous sommes des modèles et que nous représentons ici notre sport. Bien sûr, le mot en F peut parfois nous échapper, mais le fait est que - nous avons aussi beaucoup de jeunes spectateurs, et nous devrions faire attention à notre langage".



"Je reconnais qu'en tant que compétiteurs, nous sommes soumis au code sportif, et que celui-ci implique un comportement éthiquement irréprochable. Il y a certaines directives et nous devons nous y conformer, dans l'intérêt du sport".





3e séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,418 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,095 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,392

04 Alex Albon (T), Williams, +0,511

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,681

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,735

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,776

08. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,787

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,804

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,840

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,841

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.874

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,885

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,925

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,987

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,002

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,166

18. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,179

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,234

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,295





2e séance d'essais, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497