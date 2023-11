Toto Wolff sulla FIA: "Convocato come uno scolaretto"

I due capi scuderia Toto Wolff (Mercedes) e Fred Vasseur (Ferrari) hanno ricevuto un avvertimento dalla FIA per le loro sfuriate a Las Vegas. Le parole di Toto Wolff.

L'aria era davvero pesante a Las Vegas. Prima di tutto, il boss della scuderia Ferrari Fred Vasseur ha fatto saltare il colletto "perché il weekend di Carlos Sainz è "rovinato", per usare le parole originali del francese: "fucked up". Questo dopo che lo spagnolo ha guidato sopra un tubo di drenaggio difettoso, che ha causato danni alla Ferrari per un totale stimato di due milioni di dollari.

Toto Wolff è andato su tutte le furie quando i giornalisti hanno suggerito che la Formula 1 aveva probabilmente avuto un occhio nero a causa della sessione di prove annullata. Wolff ha trovato ridicole tali insinuazioni e ha anche usato la parola ostracismo per il "tombino verf......", che presto non avrebbe comunque interessato nessuno.

Tutto ciò non divertì affatto i responsabili delle regole della FIA. L'austriaco e il francese hanno dovuto giustificarsi con i commissari di gara e hanno ricevuto un'ammonizione per la loro scelta di parole.

Toto Wolff ha commentato su Sky: "È stato fantastico. È stata la seconda volta in vita mia che sono stato convocato per qualcosa. La prima volta è stata nel 1984, quando avevo dodici anni ed ero ancora uno scolaro".



Poi il viennese si è fatto serio: "Alla fine, ovviamente, siamo dei modelli e rappresentiamo il nostro sport qui. Certo, a volte la parola con la F può sfuggire, ma il fatto è che abbiamo anche molti giovani spettatori e dovremmo stare attenti al nostro linguaggio".



"Riconosco che come concorrenti siamo soggetti al codice sportivo, e questo include un comportamento eticamente impeccabile. Ci sono alcune linee guida e dobbiamo rispettarle nell'interesse dello sport".





