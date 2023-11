Toto Wolff sobre a FIA: "Convocado como um miúdo da escola"

O ar estava realmente pesado em Las Vegas. Em primeiro lugar, o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, rebentou o colarinho, "porque o fim de semana de Carlos Sainz está "estragado", nas palavras originais do francês: "fodido". Isto aconteceu depois de o espanhol ter passado por cima de um tubo de drenagem defeituoso, o que causou danos no Ferrari num total estimado em dois milhões de dólares.

Toto Wolff ficou furioso quando os jornalistas sugeriram que a Fórmula 1 tinha provavelmente ficado com um olho negro devido ao cancelamento da sessão de treinos. Wolff considerou ridículas tais insinuações e utilizou ainda a palavra ostracizada para designar a "tampa de escoamento do verf......", que, de qualquer modo, em breve deixaria de interessar a ninguém.

Nada disto foi divertido para os responsáveis pelas regras da FIA. O austríaco e o francês tiveram de se explicar aos comissários de pista e receberam uma advertência pela sua escolha de palavras.

Toto Wolff comentou na Sky: "Foi ótimo. Foi a segunda vez na minha vida que fui convocado para alguma coisa. A primeira vez foi em 1984, quando eu tinha doze anos e ainda era um estudante".



O vienense falou a sério: "Em última análise, é claro que somos modelos e representamos o nosso desporto aqui. Claro que, por vezes, a palavra "F" pode escapar, mas o facto é que também temos muitos espectadores jovens e devemos ter cuidado com a nossa linguagem".



"Reconheço que, enquanto concorrentes, estamos sujeitos ao código desportivo, o que inclui um comportamento eticamente irrepreensível. Existem certas orientações e temos de as cumprir no interesse do desporto."





3º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.418 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,095 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,392

04 Alex Albon (T), Williams, +0,511

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,681

06 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,735

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +0,776

08 Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,787

09º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,804

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,840

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,841

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,874

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,885

14º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,925

15º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,987

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,002

17º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,166

18º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,179

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,234

20º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,295





2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497