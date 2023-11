Clasificación Abu Dhabi: 12ª pole de la temporada para Max Verstappen

Las estrellas del GP pudieron afrontar la última persecución cronometrada de clasificación del año en Abu Dhabi con una temperatura exterior de 26,9 grados centígrados y una temperatura en pista de 32,6 grados. Pero cuando se abrió la pista, al principio no pasó nada, ninguno de los 20 participantes en la Q1 salió de boxes. Como resultado, en los primeros cuatro minutos había más movimiento en las gradas que en la pista.

Max Verstappen fue el primer piloto en salir a pista. El tricampeón marcó la primera referencia con un tiempo de 1:24.160 minutos, seguido de Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, George Russell, Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Kevin Magnussen.

Logan Sargeant, Zhou Guanyu y Nico Hülkenberg han visto cancelados sus primeros intentos rápidos, todos ellos por fuera de la pista. El estadounidense hizo su excursión en la primera curva, el alemán y el chino hicieron caso omiso de los límites de la pista en la curva 16. Sargeant hizo lo propio, pero de nuevo no se mantuvo entre las dos líneas blancas que marcan el final de la pista en la primera curva.

El rookie de Williams acabó en 20ª posición sin vuelta cronometrada y su clasificación terminó. Carlos Sainz (P16), Kevin Magnussen (P17), Bottas (P18) y Guanyu (P19) también pertenecían al primer grupo de retirados. Verstappen pudo celebrar el mejor tiempo de la Q1, su primera vuelta rápida siguió siendo la más rápida en los primeros 18 minutos de la sesión final.

Sainz se quedó fuera de la Q2 por 0,138 segundos. El español se quejó de que muchos pilotos circulaban a paso de tortuga de camino a la pista para sacar un hueco. El tráfico en la vuelta rápida también molestó a la estrella de Ferrari, que no lo tendrá fácil en la carrera.

Salida de la Q2 para Lewis Hamilton

En el segundo segmento de la clasificación, Albon fue el primero en registrar un crono. El piloto de Williams cubrió los 5,281 kilómetros en 1:24.965 minutos y fue superado rápidamente. Primero Hamilton se puso en cabeza con 1:24.826 min, después Russell fue más rápido con 1:24.460 min y finalmente Verstappen se hizo con el primer puesto con 1:23.740 min. La estrella de Red Bull Racing fue el único de los 15 participantes en la Q2 que llevaba neumáticos blandos frescos en ese momento.

Hülkenberg tuvo que aceptar otro tiempo de vuelta cancelado. El piloto de Haas volvió a hacer un trompo en la curva 16. Tras el primer intento, el orden de los 10 primeros era el siguiente: Verstappen por delante de Norris, Pérez, Piastri, Russell, Tsunoda, Leclerc, Alonso, Stroll y Hamilton. Ricciardo, Gasly, Albon, Ocon y Hülkenberg tuvieron que mejorar las siguientes posiciones.

Albon fue el primero en salir a pista para el segundo intento de Q2. El piloto tailandés-británico tuvo la pista para él solo y marcó un tiempo de 1:24.439 minutos, que le situó en quinta posición. Mientras Verstappen se quedó en boxes, el resto salió después y Hülkenberg pudo brillar con la cuarta vuelta rápida.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho, ya que el piloto de Emmerich fue adelantado en cuanto sus rivales cruzaron la meta. Aún así, logró entrar en la Q3 en novena posición. Pero la caza del tiempo se acabó para Hamilton, el siete veces campeón del mundo se quedó fuera de la Q3 por 81 milésimas y terminó en 11ª posición. Ocon (P12), Stroll (P13), Albon (P14) y Ricciardo (P15) también pudieron darse una ducha.

Malas noticias para Oscar Piastri

La pista se llenó rápidamente en la Q3, e incluso antes de que las luces al final del pit lane se pusieran en verde, la mayoría de los participantes de la Q3 se alinearon delante de ellas. Verstappen marcó el primer tiempo, dando una vuelta a la pista en 1:23.445 minutos. Esto le mantuvo en cabeza por el momento, por delante de Norris, Piastri, Russell, Pérez, Tsunoda, Hülkenberg, Alonso, Leclerc y Gasly.

Incluso en el último intento, nadie pudo igualar el mejor tiempo de Verstappen, por lo que el holandés pudo celebrar su duodécima pole del año. Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Tsunoda, Alonso, Hülkenberg, Pérez y Gasly completaron el top 10. El mexicano y el francés, en novena y décima posición, en realidad habían mejorado, pero su último tiempo de vuelta rápida fue anulado porque se salieron de la pista en la curva 1.

También hubo malas noticias de la organización de la carrera para Piastri, que se vio sometido al escrutinio de los comisarios por interponerse supuestamente en el camino de Gasly en la curva cuatro. El australiano, ajeno al incidente, explicó: "Ha sido una sesión difícil. Todo está muy apretado este fin de semana y ha sido un poco caótico. Mi ritmo era bueno, pero cometí muchos errores. Pero el coche es muy rápido y estoy contento de haber podido cambiar las tornas".

Cuando se le preguntó qué era posible para él en la carrera, el novato de McLaren dijo: "No tengo ni idea, y creo que todo el mundo la tiene. No creo que nadie haya sido capaz de dar más de cinco vueltas seguidas, así que será interesante ver cuál será el equilibrio de fuerzas."

Verstappen explicó: "Todo el fin de semana ha sido un poco complicado hasta ahora, definitivamente pudimos mejorar el coche para la calificación, desde la primera vuelta el coche se sintió mejor, así que pude ir al límite. Por supuesto, estoy muy contento de haber conseguido la pole. Pero no tengo ni idea de cómo será en la carrera, normalmente estamos en una posición bastante buena".

Y Leclerc, que saldrá junto a él desde la primera fila de la parrilla, admitió: "Visto el fin de semana hasta ahora, la verdad es que no me esperaba esto. Sabía que tenía que darlo todo en la última vuelta. He derrapado demasiado en la última curva, pero creo que todo el mundo ha tenido el mismo problema. Estoy muy contento con el segundo puesto".

Clasificación, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo