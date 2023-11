Qualification Abu Dhabi : 12e pole de la saison pour Max Verstappen

La star de Red Bull Racing, Max Verstappen, a une fois de plus tout fait comme il faut lors des dernières qualifications de l'année en Formule 1 et s'est assuré la pole position devant la star de Ferrari Charles Leclerc et le rookie de McLaren Oscar Piastri.

Les stars du GP ont pu entamer la dernière séance de qualifications de l'année à Abu Dhabi par une température extérieure de 26,9 degrés Celsius et une température de piste de 32,6 degrés. Mais lorsque la piste a été ouverte, il ne s'est rien passé pour le moment, aucun des 20 participants à la Q1 n'est sorti des stands. Ainsi, pendant les quatre premières minutes, il y avait plus de monde dans les tribunes que sur la piste.

Max Verstappen a été le premier pilote à prendre la piste. Le triple champion a placé la première barre avec 1:24,160 min. Derrière lui, Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, George Russell, Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso, Pierre Gasly, et Kevin Magnussen se sont alignés.

Logan Sargeant, Zhou Guanyu et Nico Hülkenberg ont vu leurs premières tentatives rapides annulées - ils étaient tous hors piste. L'Américain a fait sa sortie de piste dans le premier virage, l'Allemand et le Chinois n'ont pas respecté les limites de la piste dans le 16e virage. Sargeant a enchaîné, mais n'a de nouveau pas réussi à rester entre les deux lignes blanches qui marquent la fin de la piste dans le premier virage.

Le rookie de Williams s'est finalement classé 20e sans tour chronométré, sa qualification étant terminée. Le premier groupe d'éliminés comprenait également Carlos Sainz (16e), Kevin Magnussen (17e), Bottas (18e) et Guanyu (19e). Verstappen a pu se réjouir du meilleur temps en Q1, son premier tour rapide restant le plus rapide des 18 premières minutes de la séance d'essais finaux.

Sainz a manqué l'entrée en Q2 de 0,138 seconde. L'Espagnol s'est plaint du fait que de nombreux pilotes se déplaçaient en catimini pour se créer un écart. Le trafic sur le tour rapide a également agacé la star de Ferrari, qui n'aura pas la tâche facile en course.

Élimination de Lewis Hamilton en Q2

Dans le deuxième segment des qualifications, Albon a été le premier à noter un temps au tour. Le pilote Williams a parcouru les 5,281 km en 1:24,965 min et s'est donc fait rapidement distancer. Hamilton a d'abord pris la tête avec 1:24,826 min, puis Russell a été plus rapide avec 1:24,460 min et enfin Verstappen a pris la première position avec 1:23,740 min. La star de Red Bull Racing était le seul des 15 participants à la Q2 à rouler en pneus tendres frais à ce moment-là.

Hülkenberg a de nouveau été pénalisé par un temps au tour. Le pilote Haas a de nouveau fait une sortie de piste au virage 16. Après la première tentative, l'ordre du top 10 était donc le suivant : Verstappen devant Norris, Pérez, Piastri, Russell, Tsunoda, Leclerc, Alonso, Stroll et Hamilton. Ricciardo, Gasly, Albon, Ocon et Hülkenberg ont dû s'améliorer aux rangs suivants.

Albon a été le premier à se présenter sur la piste pour la deuxième tentative de Q2. Le Britannique d'origine thaïlandaise a eu la piste pour lui et a réalisé un temps au tour de 1:24,439 min, ce qui le place en cinquième position. Alors que Verstappen restait dans le box, le reste s'est ensuite déplacé et Hülkenberg a pu briller avec le quatrième meilleur tour.

Mais la joie n'a pas duré longtemps, car à peine les concurrents avaient-ils franchi la ligne que le pilote d'Emmerich a été distancé. Il a néanmoins réussi à se hisser en Q3 en tant que neuvième. En revanche, la chasse aux temps était terminée pour Hamilton, le septuple champion du monde a manqué la Q3 de 81 millièmes et s'est retrouvé 11e. Ocon (12e), Stroll (13e), Albon (14e) et Ricciardo (15e) ont également pu prendre leur douche.

Mauvaise nouvelle pour Oscar Piastri

En Q3, la piste s'est rapidement remplie et avant même que le feu au bout de la voie des stands ne passe au vert, la plupart des participants à la Q3 s'alignaient devant. Le premier temps au tour a été réalisé par Verstappen, qui a bouclé le circuit en 1'23''445. Il s'est ainsi maintenu en tête devant Norris, Piastri, Russell, Pérez, Tsunoda, Hülkenberg, Alonso, Leclerc et Gasly.

Lors de la dernière tentative, personne n'est parvenu à égaler le meilleur temps de Verstappen, ce qui a permis au Néerlandais de fêter sa douzième pole de l'année. Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Tsunoda, Alonso, Hülkenberg, Pérez et Gasly complétaient le top 10. Le Mexicain et le Français, en 9e et 10e position, avaient en fait amélioré leur temps, mais leur dernier tour rapide a été annulé parce qu'ils étaient hors piste au virage 1.

La direction de course a également donné de mauvaises nouvelles à Piastri, qui s'est retrouvé dans le collimateur des commissaires pour avoir gêné Gasly dans le quatrième virage. L'Australien, qui n'avait encore rien vu, a expliqué : "C'était une séance difficile. Ce week-end, tout est très serré, c'était aussi un peu chaotique. Mon rythme était bon, j'ai simplement commis beaucoup d'erreurs. Mais la voiture est très rapide et je suis heureux que nous ayons pu renverser la vapeur".

Interrogé sur ses possibilités en course, le rookie de McLaren a répondu : "Je n'en ai aucune idée, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Je pense que personne n'a pu faire plus de cinq tours d'affilée, il sera donc intéressant de voir quel sera le rapport de force".

Verstappen a expliqué : "Tout le week-end a été un peu délicat jusqu'à présent, nous avons définitivement pu améliorer la voiture pour les qualifications, dès le premier tour, la voiture s'est sentie mieux et j'ai pu aller à la limite. Bien sûr, je suis très content d'avoir décroché la pole. Mais je n'ai aucune idée de ce que sera la course, normalement nous serons alors plutôt bien placés".

Et Leclerc, qui s'élancera à ses côtés depuis la première ligne de la grille, avouait : "Vu le week-end précédent, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je savais que je devais tout donner dans mon dernier tour. J'ai un peu trop dérapé dans le dernier virage, mais je pense que tout le monde a eu le même problème à cet endroit. Je suis vraiment heureux de cette deuxième place".

Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps