Qualifiche Abu Dhabi: 12ª pole stagionale per Max Verstappen

Le star del GP hanno potuto affrontare l'ultimo inseguimento cronometrico dell'anno ad Abu Dhabi con una temperatura esterna di 26,9 gradi e una temperatura della pista di 32,6 gradi. Ma quando la pista è stata aperta, all'inizio non è successo nulla, nessuno dei 20 partecipanti alla Q1 ha lasciato i box. Di conseguenza, nei primi quattro minuti si sono viste più cose in tribuna che in pista.

Max Verstappen è stato il primo pilota a scendere in pista. Il tre volte campione ha stabilito il primo riferimento con un tempo di 1:24.160 minuti, seguito da Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, George Russell, Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso, Pierre Gasly e Kevin Magnussen.

Logan Sargeant, Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg hanno visto annullati i loro primi tentativi di velocità - erano tutti fuori pista. L'americano ha fatto la sua escursione alla prima curva, il tedesco e il cinese hanno ignorato i limiti della pista alla 16a curva. Sargeant ha seguito l'esempio, ma ancora una volta non è riuscito a rimanere tra le due linee bianche che segnano la fine della pista alla prima curva.

Il rookie della Williams è finito al 20° posto senza un giro cronometrato e le sue qualifiche sono terminate. Anche Carlos Sainz (P16), Kevin Magnussen (P17), Bottas (P18) e Guanyu (P19) facevano parte del primo gruppo di ritirati. Verstappen ha potuto festeggiare il miglior tempo della Q1, il suo primo giro veloce è rimasto il più veloce nei primi 18 minuti della sessione finale.

Sainz ha mancato la Q2 per 0,138 secondi. Lo spagnolo si è lamentato del fatto che molti piloti viaggiavano a passo d'uomo per raggiungere la pista, al fine di ottenere un distacco. Il traffico nel giro veloce ha infastidito anche la stella della Ferrari, che non avrà vita facile in gara.

Uscita dalla Q2 per Lewis Hamilton

Nel secondo segmento di qualifiche, Albon è stato il primo a registrare un tempo sul giro. Il pilota della Williams ha percorso i 5,281 chilometri in 1:24.965 minuti ed è stato rapidamente superato. Prima Hamilton ha preso il comando con 1:24.826 minuti, poi Russell è stato più veloce con 1:24.460 minuti e infine Verstappen ha conquistato il primo posto con 1:23.740 minuti. Il campione della Red Bull Racing è stato l'unico dei 15 partecipanti alla Q2 a montare gomme morbide fresche.

Hülkenberg ha dovuto accettare un altro giro cancellato. Il pilota della Haas è stato di nuovo protagonista di un testacoda alla curva 16. Dopo il primo tentativo, l'ordine della top 10 era il seguente: Verstappen davanti a Norris, Pérez, Piastri, Russell, Tsunoda, Leclerc, Alonso, Stroll e Hamilton. Ricciardo, Gasly, Albon, Ocon e Hülkenberg hanno dovuto migliorare le posizioni successive.

Albon è stato il primo a scendere in pista per il secondo tentativo di Q2. Il pilota tailandese-britannico ha avuto la pista tutta per sé e ha fatto segnare un tempo di 1:24.439 minuti, che lo ha portato in quinta posizione. Mentre Verstappen è rimasto ai box, il resto dello schieramento è uscito successivamente e Hülkenberg ha potuto brillare con il quarto giro più veloce.

La gioia è durata poco, però, perché il pilota di Emmerich è stato superato non appena i suoi avversari hanno tagliato il traguardo. È riuscito comunque a entrare in Q3 al nono posto. Ma la caccia al tempo è finita per Hamilton: il sette volte campione del mondo ha mancato la Q3 per 81 millesimi e ha concluso all'11° posto. Anche Ocon (P12), Stroll (P13), Albon (P14) e Ricciardo (P15) hanno potuto fare la doccia.

Brutte notizie per Oscar Piastri

La pista si è riempita rapidamente in Q3 e già prima che le luci alla fine della corsia dei box diventassero verdi, la maggior parte dei partecipanti alla Q3 si è schierata davanti a loro. Verstappen ha fatto segnare il primo tempo sul giro, girando in 1:23.445 minuti. Per il momento è rimasto in testa, davanti a Norris, Piastri, Russell, Pérez, Tsunoda, Hülkenberg, Alonso, Leclerc e Gasly.

Anche nell'ultimo tentativo, nessuno è riuscito a eguagliare il miglior tempo di Verstappen, il che significa che l'olandese ha potuto festeggiare la sua dodicesima pole dell'anno. Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Tsunoda, Alonso, Hülkenberg, Pérez e Gasly hanno completato la top 10. Il messicano e il francese, in nona e decima posizione, si erano effettivamente migliorati, ma il loro ultimo giro veloce è stato annullato perché sono usciti di pista alla curva 1.

Gli organizzatori della gara hanno dato cattive notizie anche a Piastri, che è stato messo sotto osservazione dai commissari sportivi per un presunto intralcio a Gasly alla quarta curva. L'australiano, che non era a conoscenza dell'incidente, ha spiegato: "È stata una sessione difficile. In questo fine settimana è tutto molto stretto ed è stato un po' caotico. Il mio ritmo era buono, ma ho commesso molti errori. Ma la macchina è molto veloce e sono contento che siamo riusciti a ribaltare la situazione".

Alla domanda su cosa fosse possibile per lui in gara, il rookie della McLaren ha risposto: "Non ne ho idea, e credo che tutti ne abbiano. Non credo che nessuno sia riuscito a fare più di cinque giri di fila, quindi sarà interessante vedere quale sarà il rapporto di forza".

Verstappen ha spiegato: "L'intero weekend è stato un po' complicato finora, siamo stati sicuramente in grado di migliorare la macchina per le qualifiche, fin dal primo giro la macchina si sentiva meglio e quindi sono stato in grado di spingere al limite. Ovviamente sono molto contento che sia stato sufficiente per la pole. Ma non ho idea di come sarà in gara, di solito siamo in una posizione abbastanza buona".

Leclerc, che partirà al suo fianco dalla prima fila, ha ammesso: "Visto il fine settimana trascorso finora, non me l'aspettavo proprio. Sapevo di dover dare il massimo nell'ultimo giro. Sono scivolato un po' troppo all'ultima curva, ma credo che tutti abbiano avuto lo stesso problema. Sono molto contento del secondo posto".

Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo