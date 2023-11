Qualificação Abu Dhabi: 12ª pole da época para Max Verstappen

A estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen, fez tudo certo na última sessão de qualificação de Fórmula 1 do ano e garantiu a pole à frente da estrela da Ferrari, Charles Leclerc, e do estreante da McLaren, Oscar Piastri.

As estrelas do GP foram autorizadas a enfrentar a última corrida de qualificação do ano em Abu Dhabi, com uma temperatura exterior de 26,9 graus Celsius e uma temperatura de pista de 32,6 graus. Mas quando a pista foi aberta, nada aconteceu no início, nenhum dos 20 participantes da Q1 saiu das boxes. Como resultado, houve mais acontecimentos nas bancadas do que na pista nos primeiros quatro minutos.

Max Verstappen foi o primeiro piloto a entrar em pista. O tricampeão estabeleceu a primeira marca com um tempo de 1:24.160 minutos, seguido por Lando Norris, Charles Leclerc, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, George Russell, Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso, Pierre Gasly e Kevin Magnussen.

Logan Sargeant, Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg tiveram as suas primeiras tentativas de corrida canceladas - todos estavam fora da pista. O americano fez a sua excursão na primeira curva, o alemão e o chinês desrespeitaram os limites da pista na curva 16. Sargeant seguiu o exemplo, mas mais uma vez não conseguiu ficar entre as duas linhas brancas que marcam o fim da pista na primeira curva.

O estreante da Williams terminou em 20º lugar, sem uma volta cronometrada, e a sua qualificação terminou. Carlos Sainz (P16), Kevin Magnussen (P17), Bottas (P18) e Guanyu (P19) também fizeram parte do primeiro grupo de desistentes. Verstappen conseguiu celebrar o melhor tempo da Q1, com a sua primeira volta rápida a ser a mais rápida nos primeiros 18 minutos da sessão final.

Sainz ficou de fora da Q2 por 0,138 segundos. O espanhol queixou-se do facto de muitos pilotos estarem a viajar a passo lento no caminho para a pista, a fim de conseguirem uma vantagem. O tráfego na volta rápida também irritou a estrela da Ferrari, que não terá vida fácil na corrida.

Lewis Hamilton sai da Q2

No segundo segmento de qualificação, Albon foi o primeiro a registar uma volta. O piloto da Williams percorreu os 5,281 quilómetros em 1:24,965 minutos e foi rapidamente ultrapassado. Primeiro, Hamilton assumiu a liderança com 1:24.826 minutos, depois Russell foi mais rápido com 1:24.460 minutos e, finalmente, Verstappen assumiu o primeiro lugar com 1:23.740 minutos. A estrela da Red Bull Racing foi o único dos 15 participantes da Q2 a estar com pneus macios frescos nesta altura.

Hülkenberg teve de aceitar outra volta anulada. O piloto da Haas voltou a fazer um pião na curva 16. Após a primeira tentativa, a ordem dos 10 primeiros era a seguinte: Verstappen à frente de Norris, Pérez, Piastri, Russell, Tsunoda, Leclerc, Alonso, Stroll e Hamilton. Ricciardo, Gasly, Albon, Ocon e Hülkenberg tiveram que melhorar as posições seguintes.

Albon foi o primeiro a entrar em pista para a segunda tentativa da Q2. O piloto tailandês-britânico teve a pista só para si e efectuou uma volta em 1:24.439 minutos, o que o colocou na quinta posição. Enquanto Verstappen ficou nas boxes, o resto do pelotão saiu depois e Hülkenberg pôde brilhar com a quarta volta mais rápida.

No entanto, a alegria não durou muito, pois o piloto de Emmerich foi ultrapassado assim que os seus rivais cruzaram a linha. Ainda assim, conseguiu entrar na Q3 em nono lugar. Mas a perseguição ao tempo acabou para Hamilton, o sete vezes campeão mundial ficou de fora da Q3 por 81 milésimos e terminou em 11º lugar. Ocon (P12), Stroll (P13), Albon (P14) e Ricciardo (P15) também foram autorizados a tomar um duche.

Más notícias para Oscar Piastri

A pista encheu-se rapidamente na Q3 e, mesmo antes de as luzes no final da via das boxes ficarem verdes, a maioria dos participantes na Q3 alinhou à sua frente. Verstappen estabeleceu o tempo da primeira volta, percorrendo a pista em 1:23.445 minutos. Isto manteve-o na liderança para já, à frente de Norris, Piastri, Russell, Pérez, Tsunoda, Hülkenberg, Alonso, Leclerc e Gasly.

Mesmo na última tentativa, ninguém conseguiu igualar o melhor tempo de Verstappen, o que significa que o holandês pôde celebrar a sua décima segunda pole do ano. Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Tsunoda, Alonso, Hülkenberg, Pérez e Gasly completaram o top 10. O mexicano e o francês, na nona e décima posições, tinham mesmo melhorado, mas a sua última volta rápida foi anulada por terem saído da pista na curva 1.

Os organizadores da corrida também deram más notícias para Piastri, que foi alvo de escrutínio dos comissários por alegadamente ter entrado no caminho de Gasly na curva quatro. O australiano, que não estava a par do incidente, explicou: "Foi uma sessão difícil. Tudo está muito apertado este fim de semana e foi um pouco caótico. O meu ritmo era bom, mas cometi muitos erros. Mas o carro é muito rápido e estou satisfeito por termos conseguido inverter a maré."

Quando questionado sobre o que era possível para ele na corrida, o estreante da McLaren disse: "Não faço ideia, e acho que toda a gente faz. Acho que ninguém conseguiu fazer mais do que cinco voltas seguidas, por isso vai ser interessante ver qual será o equilíbrio de forças."

Verstappen explicou: "Todo o fim de semana tem sido um pouco complicado até agora, conseguimos definitivamente melhorar o carro para a qualificação, desde a primeira volta que o carro se sentiu melhor, por isso consegui ir até ao limite. Claro que estou muito contente por ter sido suficiente para a pole. Mas não faço ideia de como vai ser na corrida, normalmente estamos numa posição muito boa."

E Leclerc, que vai partir ao seu lado na primeira linha da grelha, admitiu: "Tendo em conta o fim de semana até agora, não esperava isto. Sabia que tinha de dar tudo na minha última volta. Deslizei um pouco demais na última curva, mas acho que toda a gente teve o mesmo problema. Estou muito contente com o segundo lugar".

Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo