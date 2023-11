Max Verstappen tras la pole: "Es extraño"

El campeón de Fórmula 1 Max Verstappen se ha asegurado la mejor posición en la parrilla de salida de la final del Campeonato del Mundo en Abu Dabi. La estrella de Red Bull Racing, de 26 años, logra la pole por 32ª vez en su carrera en Fórmula 1 (tantas veces como Nigel Mansell), por duodécima vez esta temporada (tras Bahréin, Australia, Mónaco, España, Canadá, Austria, Bélgica, Países Bajos, Japón, Catar y Brasil) y por cuarta vez consecutiva en Abu Dabi.

Para Red Bull Racing, es la pole número 95 en la categoría reina, la 14ª esta temporada, la séptima en Abu Dabi (dos de Sebastian Vettel, una de Mark Webber, cuatro de Verstappen).

Tras su gran actuación, el tricampeón de F1 afirma: "Ha sido una sesión de entrenamientos extraña. Al principio no fue nada bien, pero luego conseguimos darle la vuelta a la situación."

"Tuve mucho trabajo en los entrenamientos libres con un coche que no estaba muy bien equilibrado, pero luego todos los cambios funcionaron de verdad. El coche finalmente se sintió mejor en la calificación".



"Para ser sincero, no me lo esperaba necesariamente. Pero eso demuestra una vez más que el diablo está en los detalles".



Desde un punto de vista estadístico, la pole de Abu Dhabi ha demostrado ser una plantilla para el triunfo en GP en los últimos ocho años: En todas las ocasiones, el ganador final ha salido desde la pole.



¿Cómo ve Max la carrera? "No tengo ni idea de cómo se comportará el coche en el Gran Premio, porque prácticamente no tenemos experiencia en carreras de resistencia. Sabemos que solemos tener un buen coche en carrera, así que estoy de buen humor".





Clasificación, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo