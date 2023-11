Max Verstappen après la pole position : "Bizarre".

Dernière séance d'essais finaux de la saison 2023 de Formule 1 sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi. Le champion du monde Max Verstappen signe sa douzième pole position de l'année et s'étonne.

Le champion de Formule 1 Max Verstappen a décroché la meilleure place sur la grille de départ dans le cadre de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi. La star de Red Bull Racing, âgée de 26 ans, a signé la 32e pole position de sa carrière en Formule 1 (autant de fois que Nigel Mansell), la douzième de la saison (après Bahreïn, Australie, Monaco, Espagne, Canada, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Japon, Qatar et Brésil) et la quatrième à Abu Dhabi, de manière consécutive.

Pour Red Bull Racing, il s'agit de la 95e pole position dans la catégorie reine, la 14e de la saison, la septième à Abu Dhabi (deux de Sebastian Vettel, une de Mark Webber, quatre de Verstappen).

Après sa superbe performance, le triple champion de F1 déclare : "C'était un entraînement étrange. Au début, ça n'allait pas du tout, mais ensuite nous avons réussi à renverser la vapeur".

"En essais libres, j'avais fort à faire avec une voiture peu équilibrée, mais ensuite, tous les changements ont fonctionné à plein. En qualifications, la voiture s'est enfin sentie mieux".



"Honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à cela. Mais cela montre une fois de plus que le diable se cache dans les détails".



D'un point de vue statistique, la pole d'Abu Dhabi s'est révélée être un tremplin vers le triomphe en GP au cours des huit dernières années : A chaque fois, le futur vainqueur est parti de la pole !



Comment Max voit-il la course ? "Je n'ai aucune idée de la manière dont la voiture va se comporter en Grand Prix, car nous n'avons pratiquement aucune expérience des courses d'endurance. Nous savons que nous avons généralement une bonne voiture en course, alors j'ai bon espoir".





Qualifications, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps