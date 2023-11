Max Verstappen dopo la pole position: "Strano"

Il campione di Formula 1 Max Verstappen si è assicurato la migliore posizione in griglia nella finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi. Il 26enne della Red Bull Racing è in pole position per la 32ª volta nella sua carriera in Formula 1 (come Nigel Mansell), per la dodicesima volta in questa stagione (dopo Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Giappone, Qatar e Brasile) e per la quarta volta di fila ad Abu Dhabi.

Per la Red Bull Racing si tratta della 95ª pole position nella classe regina, la 14ª in questa stagione, la settima ad Abu Dhabi (due di Sebastian Vettel, una di Mark Webber, quattro di Verstappen).

Dopo la sua grande prestazione, il tre volte campione di F1 afferma: "È stata una sessione di prove strana. All'inizio non è andata per niente bene, ma poi siamo riusciti a ribaltare la situazione".

"Ho avuto il mio bel da fare nelle prove libere con una macchina che non era molto ben bilanciata, ma poi tutte le modifiche hanno funzionato davvero. Alla fine la macchina si è sentita meglio in qualifica".



"Ad essere sincero, non me lo aspettavo. Ma questo dimostra ancora una volta che il diavolo si nasconde nei dettagli".



Da un punto di vista statistico, la pole di Abu Dhabi si è rivelata un modello per il trionfo nei GP negli ultimi otto anni: Ogni volta, il vincitore finale è partito dalla pole!



Come vede Max la gara? "Non ho idea di come si comporterà la macchina nel Gran Premio, perché non abbiamo praticamente nessuna esperienza con le prove di durata. Sappiamo che di solito abbiamo una buona macchina in gara, quindi sono di buon umore".





Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo