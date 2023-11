Max Verstappen após a pole position: "Estranho"

Última sessão de treinos finais da temporada de 2023 da Fórmula 1 no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi - O Campeão do Mundo Max Verstappen conquista a décima segunda pole position do ano e fica surpreendido.

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen garantiu a melhor posição na grelha de partida para a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi. A estrela da Red Bull Racing, de 26 anos, está na pole pela 32ª vez na sua carreira na Fórmula 1 (tantas vezes como Nigel Mansell), pela décima segunda vez esta época (depois do Bahrain, Austrália, Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria, Bélgica, Holanda, Japão, Qatar e Brasil) e pela quarta vez consecutiva em Abu Dhabi.

Para a Red Bull Racing, trata-se da 95ª pole position na categoria rainha, a 14ª esta época, a sétima em Abu Dhabi (duas de Sebastian Vettel, uma de Mark Webber, quatro de Verstappen).

Após o seu grande desempenho, o tricampeão de F1 diz: "Foi uma sessão de treinos estranha. No início não correu nada bem, mas depois conseguimos dar a volta à situação".

"Tive muito trabalho nos treinos livres com um carro que não estava muito bem equilibrado, mas depois todas as alterações funcionaram realmente. O carro acabou por se sentir melhor na qualificação."



"Para ser honesto, não estava necessariamente à espera disso. Mas isso mostra mais uma vez - o diabo está nos detalhes."



De um ponto de vista estatístico, a pole de Abu Dhabi provou ser um modelo para o triunfo no GP nos últimos oito anos: Todas as vezes, o vencedor final saiu da pole!



Como é que Max vê a corrida? "Não faço ideia de como o carro se vai comportar no Grande Prémio, porque não temos praticamente nenhuma experiência com corridas de resistência. Sabemos que normalmente temos um bom carro na corrida, por isso estou bem-disposto."





Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo