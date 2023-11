Charles Leclerc (Ferrari/2º): "¡Estoy boquiabierto!"

Segundo puesto en la parrilla para el piloto de Ferrari Charles Leclerc en la calificación para la final del campeonato del mundo en Abu Dhabi. Al igual que en Las Vegas, el monegasco mostró un gran rendimiento y se mostró visiblemente atónito: "No me lo esperaba".

Charles Leclerc sólo es superado por el campeón Max Verstappen en la última sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Abu Dabi, por 139 milésimas de segundo: segundo puesto en parrilla para el piloto de Ferrari.

El monegasco, de 26 años, está atónito: "Estoy realmente boquiabierto, porque después de esta sesión de entrenamientos no esperaba estar en la primera fila de la parrilla."

"Sólo puedo repetir lo que dije hace unos días en Las Vegas: fue una vuelta muy, muy buena. Pero ha sido una sesión realmente extraña, porque por momentos no estaba seguro de mí mismo, incluso me preocupaba no entrar entre los diez primeros."

"Pero todo se juntó en la Q3 con neumáticos nuevos, y he experimentado eso unas cuantas veces en 2023 con este coche: solo queda un poco de combustible en el depósito, neumáticos Pirelli nuevos, ¡y de repente este coche cobra vida!".



"Cuando tienes un coche como este, es más fácil conducirlo rápido porque por fin puedes volver a coger confianza en el coche. La diferencia entre neumáticos usados y nuevos es bastante extrema con nosotros, mucho más llamativa que con otros coches de carreras."



"Llegué a esta última sesión de entrenamientos con muchas dudas. El coche dio buenas sensaciones en la tercera sesión de entrenamientos libres, pero fuimos lentos. Eso es lo peor para un piloto, porque entonces ¿qué les vas a decir a los ingenieros?".



"Supongo que todo es cuestión de detalles con los neumáticos. Si todo encaja, entonces podemos mostrar una gran velocidad. Pero si nos salimos de la ventana óptima de utilización de los neumáticos, entonces se hace muy difícil. Y ese también es el caso aquí".



¿Qué espera Leclerc del final del mundial? El piloto de Ferrari continúa: "No sé si puedo desafiar a Verstappen. Si se presenta la oportunidad, desde luego no diré que no. Pero mi prioridad está en otra parte: ¡estamos a cuatro puntos de Mercedes en la Copa de Constructores y realmente queremos ese segundo puesto al final!"



"Todo girará en torno a la gestión de los neumáticos. En Las Vegas conseguimos hacerlo bien, veamos cómo se desarrolla aquí."





Clasificación, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo