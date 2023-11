Charles Leclerc (Ferrari/2e) : "Là, je suis à plat !"

Charles Leclerc ne doit s'avouer vaincu que par le champion Max Verstappen lors des essais finaux du Grand Prix d'Abu Dhabi, pour 139 millièmes de seconde : deuxième place sur la grille pour le pilote Ferrari.

Le Monégasque de 26 ans est abasourdi : "Je suis vraiment à plat, car après cette séance d'entraînement, je ne m'attendais pas à une place sur la première ligne de la grille".

"Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit il y a quelques jours à Las Vegas - c'était un très, très bon tour. Mais c'était une séance d'entraînement vraiment étrange, parce qu'à un moment donné, je n'étais pas sûr de moi, j'avais même peur de ne pas pouvoir faire le saut dans le top 10".

"Mais en Q3, avec des pneus neufs, tout s'est mis en place, et j'ai vécu cela plusieurs fois en 2023 avec cette voiture - peu d'essence dans le réservoir, des pneus Pirelli neufs, et tout à coup, cette voiture prend vie !"



"Quand tu as une telle voiture, il est plus facile de rouler vite avec, parce que tu peux enfin retrouver la confiance dans la voiture. La différence entre les pneus usés et les pneus neufs est extrême chez nous, bien plus marquée que sur les autres voitures de course".



"J'ai abordé cette dernière séance d'essais avec beaucoup de questions. Lors de la troisième séance d'essais libres, la voiture avait donné de bonnes sensations, mais nous étions lents. C'est à peu près ce qu'il y a de pire pour un pilote, parce qu'alors que veux-tu dire aux ingénieurs ?"



"Je suppose que tout se joue sur des détails avec les pneus. Si tout va bien, nous pouvons montrer une bonne vitesse. Mais si nous basculons en dehors de la fenêtre d'utilisation optimale des pneus, cela devient très difficile. Et c'est aussi le cas ici".



Qu'attend Leclerc de la finale du championnat du monde ? Le pilote Ferrari poursuit : "Je ne sais pas si je peux défier Verstappen. Si cette opportunité se présentait, je ne dirais certainement pas non. Mais ma priorité est ailleurs - nous sommes à quatre points de Mercedes en coupe des constructeurs et nous voulons absolument cette deuxième place finale !"



"Tout va tourner autour de la gestion des pneus. A Las Vegas, nous avons réussi à gérer cela de manière tout à fait correcte, nous verrons comment cela évolue ici".





Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps