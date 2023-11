Charles Leclerc (Ferrari/2°): "Sono sbalordito!".

Secondo posto in griglia per il pilota della Ferrari Charles Leclerc nelle qualifiche per la finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi. Come a Las Vegas, il monegasco ha sfoderato un'ottima prestazione ed è rimasto visibilmente stupito: "Non me l'aspettavo".

Charles Leclerc è stato battuto solo dal campione Max Verstappen nell'ultima sessione di prove del Gran Premio di Abu Dhabi, per 139 millesimi di secondo: secondo posto in griglia per il pilota della Ferrari.

Il 26enne monegasco è sbalordito: "Sono davvero sbalordito, perché dopo questa sessione di prove non mi aspettavo di essere in prima fila".

"Posso solo ripetere quello che ho detto qualche giorno fa a Las Vegas: è stato un giro molto, molto buono. Ma è stata una sessione davvero strana, perché a volte non ero sicuro di me stesso, temevo addirittura di non riuscire a entrare nella top ten".

"Ma tutto si è risolto in Q3 con le gomme nuove, e l'ho sperimentato un paio di volte nel 2023 con questa macchina - solo un po' di carburante nel serbatoio, gomme Pirelli nuove, e improvvisamente questa macchina prende vita!".



"Quando si ha un'auto come questa, è più facile guidarla velocemente perché si può finalmente riprendere confidenza con la vettura. La differenza tra pneumatici usati e nuovi è piuttosto marcata con noi, molto più evidente che con altre auto da corsa".



"Ho affrontato questa sessione di prove finali con molte domande. La macchina si sentiva bene nella terza sessione di prove libere, ma eravamo lenti. È la cosa peggiore per un pilota, perché poi cosa dirà agli ingegneri?".



"Credo che sia tutta una questione di dettagli con le gomme. Se tutto si adatta, allora possiamo mostrare una grande velocità. Ma se si esce dalla finestra di utilizzo ottimale degli pneumatici, allora diventa molto difficile. E questo è il caso anche qui".



Cosa si aspetta Leclerc dal finale del campionato del mondo? Il pilota della Ferrari continua: "Non so se potrò sfidare Verstappen. Se si presenterà l'occasione, di certo non dirò di no. Ma la mia priorità è altrove: siamo a quattro punti dalla Mercedes nella Coppa Costruttori e vogliamo davvero quel secondo posto alla fine!".



"Tutto ruoterà intorno alla gestione degli pneumatici. A Las Vegas siamo riusciti a farla funzionare bene, vediamo come si svilupperà qui".





Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo