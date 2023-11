Charles Leclerc (Ferrari/2º): "Estou estupefacto!"

Charles Leclerc só foi batido pelo campeão Max Verstappen na última sessão de treinos para o Grande Prémio de Abu Dhabi, por 139 milésimos de segundo: segundo lugar na grelha para o piloto da Ferrari.

O monegasco de 26 anos está estupefacto: "Estou realmente estupefacto, porque depois desta sessão de treinos não esperava estar na primeira linha da grelha".

"Só posso repetir o que disse há alguns dias em Las Vegas: foi uma volta muito, muito boa. Mas foi uma sessão muito estranha, porque, por vezes, não estava seguro de mim próprio, cheguei mesmo a recear não conseguir ficar entre os dez primeiros."

"Mas tudo se encaixou na Q3 com pneus novos, e já passei por isso algumas vezes em 2023 com este carro - apenas um pouco de combustível no tanque, pneus Pirelli novos e, de repente, este carro ganha vida!



"Quando se tem um carro como este, é mais fácil conduzi-lo rapidamente porque se pode finalmente ganhar confiança no carro novamente. A diferença entre pneus usados e novos é bastante extrema connosco, muito mais marcante do que com outros carros de corrida."



"Entrei nesta última sessão de treinos com muitas dúvidas. O carro estava bem na terceira sessão de treinos livres, mas estávamos lentos. Isso é a pior coisa para um piloto, porque depois o que é que se vai dizer aos engenheiros?"



"Acho que é tudo uma questão de pormenores com os pneus. Se tudo encaixar, podemos mostrar grande velocidade. Mas se ficarmos fora da janela de utilização óptima dos pneus, então torna-se muito difícil. E esse também é o caso aqui".



O que é que Leclerc espera do final do campeonato do mundo? O piloto da Ferrari continua: "Não sei se posso desafiar Verstappen. Se a oportunidade se apresentar, certamente não vou dizer não. Mas a minha prioridade é outra - estamos a quatro pontos da Mercedes na Taça dos Construtores e queremos mesmo aquele segundo lugar no final!"



"Tudo vai girar em torno da gestão dos pneus. Em Las Vegas conseguimos fazer isso bem, vamos ver como evolui aqui."





Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo