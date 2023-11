Oscar Piastri (McLaren/3e) : "Que s'est-il passé ici ?"

Statistique folle pour le Grand Prix d'Abu Dhabi : sur les 14 éditions précédentes, le pilote parti en troisième position a marqué des points à chaque fois, mais n'a jamais gagné !

Oscar Piastri a justement conquis cette troisième place sur la grille de départ. Il a dû s'incliner devant Max Verstappen et Charles Leclerc lors des qualifications sur le circuit de Yas Marina, mais il a réalisé sa meilleure performance à l'entraînement après Suzuka, où il avait même été le deuxième meilleur temps ; à Silverstone, il avait également été le troisième meilleur.

Le pilote de 22 ans s'étonne un peu : "Que s'est-il passé exactement ici ? J'ai senti pendant toute la séance que nous avions une vitesse solide ici, mais c'est une vraie surprise pour moi".

"Fondamentalement, nous avons une voiture qui est bonne dans les virages moyens et rapides, et il y en a tout simplement plus ici qu'à Las Vegas. Surtout dans le premier secteur de ce circuit ici, nous sommes vraiment rapides, c'est là que la voiture se sent le mieux".



"En dehors de cela, le tableau n'est pas clair pour moi en ce qui concerne le rapport de force. Ce week-end, il y a des hauts et des bas, l'image de la troisième séance d'essais libres était très différente de celle de la qualification, il suffit de regarder les classements".



Oscar Piastri doit actuellement trembler pour la troisième place sur la grille, car il fait l'objet d'une enquête pour une possible obstruction du pilote Alpine Pierre Gasly. Cela pourrait lui valoir une pénalité de trois places.





Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps