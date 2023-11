Oscar Piastri (McLaren/3°): "Cosa è successo qui?".

Statistiche pazzesche al Gran Premio di Abu Dhabi: in 14 edizioni finora, il pilota dalla terza posizione in griglia ha sempre ottenuto punti, ma non ha mai vinto!

Oscar Piastri ha conquistato proprio questa terza posizione in griglia, ha dovuto ammettere la sconfitta di Max Verstappen e Charles Leclerc nelle qualifiche del Circuito di Yas Marina, ma ha mostrato la sua migliore prestazione in prova dopo Suzuka, dove è stato addirittura secondo; anche a Silverstone è stato terzo.

Il 22enne è un po' sorpreso: "Cosa è successo esattamente qui? Ho percepito durante le prove che abbiamo una buona velocità, ma è una vera sorpresa per me".

"Fondamentalmente, abbiamo una macchina che va bene nelle curve medio-veloci e veloci, e qui ce ne sono semplicemente di più che a Las Vegas. Soprattutto nel primo settore di questo circuito siamo davvero veloci, è lì che la macchina si sente più a suo agio".



"A parte questo, il bilanciamento della potenza non mi è chiaro. Questo fine settimana è stato altalenante, il quadro della terza sessione di prove libere era completamente diverso da quello delle qualifiche, basta guardare le classifiche".



Oscar Piastri deve attualmente preoccuparsi del terzo posto in griglia, in quanto è indagato per aver ostacolato il pilota alpino Pierre Gasly. Questo potrebbe comportare una penalizzazione di tre posizioni in griglia.





Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo