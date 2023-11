Oscar Piastri (McLaren/3º): "O que é que aconteceu aqui?"

Estatísticas loucas no Grande Prémio de Abu Dhabi: em 14 edições até agora, o piloto do terceiro lugar da grelha marcou sempre pontos, mas nunca ganhou!

Oscar Piastri conquistou agora exatamente esta terceira posição da grelha, teve de admitir a derrota para Max Verstappen e Charles Leclerc na qualificação no Circuito de Yas Marina, mas mostrou o seu melhor desempenho nos treinos depois de Suzuka, onde foi mesmo o segundo mais rápido; em Silverstone foi também o terceiro mais rápido.

O jovem de 22 anos está um pouco surpreendido: "O que é que aconteceu exatamente aqui? Senti ao longo dos treinos que temos uma velocidade sólida aqui, mas é uma verdadeira surpresa para mim".

"Basicamente, temos um carro que é bom em curvas médias-rápidas e rápidas, e há simplesmente mais curvas aqui do que em Las Vegas. Especialmente no primeiro sector deste circuito, somos muito rápidos, é onde o carro se sente mais confortável."



"Para além disso, o equilíbrio de forças não é claro para mim. Este fim de semana tem tido altos e baixos, a imagem na terceira sessão de treinos livres foi completamente diferente da da qualificação, basta olhar para as classificações."



Oscar Piastri tem atualmente de se preocupar com o terceiro lugar na grelha, uma vez que está a ser investigado por ter possivelmente obstruído o piloto da Alpine, Pierre Gasly. Isto pode resultar numa penalização de três lugares na grelha.





Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo