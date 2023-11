Max Verstappen: "Nadie debería apostar contra mí"

Sorprendente mensaje de radio del jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, tras la duodécima pole de la temporada de Max Verstappen. "Max, una gran actuación, y gracias por hacerme ganar 500 euros".

Verstappen, aparentemente ajeno a una apuesta, preguntó qué pasaba. Horner: "Tenía una apuesta con Helmut Marko de que llegarías a la primera fila de la parrilla. Estaba convencido de que hoy no funcionaría". Respuesta de Verstappen: "Jajaja, eso demuestra una vez más: nadie debería apostar contra mí".

"La clave de la pole fueron todos los cambios en el coche. El manejo fue realmente difícil en los entrenamientos libres, el coche rebotaba demasiado, a veces sobreviraba, lo corregíamos, luego subviraba, cambios de nuevo, pero luego volvía a sobrevirar. Era tirarse de los pelos".

"Pero luego conseguimos cambiar la puesta a punto para que el coche se sintiera bien desde el principio en la calificación. Aquí todo gira en torno a los neumáticos. Necesitas un coche que no derrape, de lo contrario los neumáticos se sobrecalentarán enseguida".



"Esta pista es extremadamente sensible cuando se trata de la temperatura de los neumáticos, en esta delicada interacción entre los rodillos y la superficie de la pista. En los entrenamientos libres he derrapado demasiado, a veces sobre el eje delantero, a veces sobre el eje trasero, tenía pequeños bloqueos ahí, simplemente no se puede ir rápido. En la calificación, volví a encontrar mi buen manejo habitual".





Clasificación, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo