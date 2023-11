Max Verstappen: "Nessuno dovrebbe scommettere contro di me".

Nelle prove libere, la Red Bull Racing di Max Verstappen non è andata molto d'accordo: come un asino testardo. Ma nelle qualifiche Max è riuscito a ribaltare la situazione, facendo guadagnare al boss del team Christian Horner 500 euro.

Sorprendente messaggio radio del boss della Red Bull Racing Christian Horner dopo la dodicesima pole stagionale di Max Verstappen. "Max, una grande prestazione e grazie per avermi fatto guadagnare 500 euro".

Verstappen, apparentemente ignaro di una scommessa, ha chiesto cosa stesse succedendo. Horner: "Avevo scommesso con Helmut Marko che saresti arrivato in prima fila. Era convinto che oggi non sarebbe andata bene". Risposta di Verstappen: "Hahaha, questo dimostra ancora una volta che nessuno dovrebbe scommettere contro di me".

"La chiave della pole è stata la modifica della vettura. L'handling è stato davvero difficile nelle prove libere, la macchina rimbalzava troppo, a volte sovrasterzava, la correggevamo, poi sottosterzava, cambiava di nuovo, ma poi sovrasterzava di nuovo. È stato un tira e molla".

"Ma poi siamo riusciti a modificare l'assetto in modo che la macchina si sentisse bene fin dall'inizio in qualifica. Molto ruota intorno agli pneumatici. Bisogna avere una macchina che non scivoli, altrimenti le gomme si surriscaldano in un attimo".



"Questa pista è estremamente sensibile per quanto riguarda la temperatura degli pneumatici, in questa delicata interazione tra i rulli e la superficie della pista. Nelle prove libere scivolavo troppo, a volte sull'asse anteriore, a volte su quello posteriore, avevo dei piccoli blocchi, non si poteva andare veloci. Nelle qualifiche ho ritrovato la mia solita buona maneggevolezza".





Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo