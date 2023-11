Lewis Hamilton (11e) : "Je n'ai pas de réponses".

Lewis Hamilton se doutait déjà après la deuxième séance d'essais libres qu'il serait difficile d'atteindre la Q3 lors des derniers essais d'Abu Dhabi. Le septuple champion de l'équipe Mercedes prédisait : "Ça va être délicat". Et il a remarqué que son coéquipier George Russell avait fait mieux.

En effet, le plus jeune des deux pilotes Mercedes n'est parvenu qu'à se hisser en Q3 et finalement à la quatrième place. Hamilton, quant à lui, a dû se contenter de la onzième place et de l'élimination en Q2. Il a manqué 81 millièmes au pilote de 38 ans. "Ça ne s'est pas très bien passé", a-t-il soupiré après son élimination prématurée.

Et Hamilton de raconter : "J'ai eu des problèmes d'équilibre. Mais je n'ai pas de réponses. Honnêtement, c'est comme ça. Nous avons réglé les voitures de la même manière, mais les résultats sont différents. Il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté".

"Je suis sûr que nous allons trouver la raison de ce problème. Mais j'ai eu du mal avec la voiture tout le week-end jusqu'à présent. Mais en course, je vais bien sûr essayer d'aller le plus loin possible", a ajouté le vainqueur de 103 GP.

Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps