Lewis Hamilton (11º): "Não tenho respostas"

Para a estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, a qualificação em Abu Dhabi terminou após a Q2. O sete vezes campeão do mundo teve de se contentar com o décimo primeiro lugar. Depois, o britânico parecia não saber o que fazer.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Lewis Hamilton já suspeitava, após a segunda sessão de treinos livres, que seria difícil alcançar a Q3 na última sessão de treinos em Abu Dhabi. O sete vezes campeão da equipa Mercedes previu: "Vai ser complicado". E apercebeu-se de que o seu companheiro de equipa George Russell tinha estado melhor na estrada.

De facto, o mais jovem dos dois pilotos da Mercedes conseguiu chegar à Q3 e, finalmente, ao quarto lugar. Hamilton, por outro lado, teve de se contentar com o décimo primeiro lugar e uma saída da Q2. No final, o piloto de 38 anos ficou 81 milésimos fora do ritmo. "Não correu exatamente bem", suspirou após o abandono prematuro.

E Hamilton relatou: "Tive problemas com o equilíbrio. Mas não tenho respostas. Honestamente, é o que é. Preparámos os carros da mesma forma, mas os resultados são diferentes. Algo não está bem do meu lado".

"Tenho a certeza de que vamos descobrir o que é. Mas até agora tenho tido dificuldades com o carro durante todo o fim de semana. Na corrida, é claro que vou tentar chegar o mais à frente possível", acrescentou o vencedor de 103 GPs.

Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo