Toto Wolff (Mercedes): "Las expectativas eran mayores"

George Russell terminó la última sesión de entrenamientos libres como el piloto más rápido, pero el británico de 25 años no pudo participar en la batalla por la pole position. Russell tuvo que conformarse con el cuarto puesto. Peor le fueron las cosas a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, que no pudo tomar parte en la Q3.

El siete veces campeón se quedó atascado en el segmento intermedio de la clasificación y se quedó fuera del top 10 por sólo 81 milésimas. Como resultado, terminó en un ingrato undécimo puesto. La cara del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, lo decía todo cuando apareció ante la cámara de televisión de Sky Sports F1.

"Seguimos dominando en la tercera sesión de entrenamientos, pero simplemente no acertamos en la calificación", dijo el vienés. "Probablemente no hubo nada más, pero las expectativas eran mayores", confesó. Y confesó: "Estoy cansado de encontrar explicaciones de por qué no ha ido bien". Comentando el undécimo puesto de Hamilton, dijo: "A diferencia de George, simplemente no tuvo agarre en todo el día".

"Fuimos bien en caliente, pero no en frío. En los días anteriores fue al revés", se maravilló el piloto de 51 años. Y añadió: "Estoy contento de que ésta haya sido la última sesión de clasificación de la temporada y de que volvamos el año que viene con un coche nuevo."

Clasificación, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo