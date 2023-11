Toto Wolff (Mercedes) : "Les attentes étaient plus élevées".



Par Vanessa Georgoulas - Traduction automatique de Allemand

Motorsport Images

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, était déçu après les qualifications à Abu Dhabi. Il a déclaré : "Il n'y avait probablement rien de plus à faire", après que George Russell et Lewis Hamilton aient terminé respectivement 4e et 11e.

