Toto Wolff (Mercedes): "Le aspettative erano più alte".

George Russell ha concluso l'ultima sessione di prove libere come il pilota più veloce, ma il 25enne britannico non ha potuto prendere parte alla battaglia per la pole position. Russell si è dovuto accontentare del quarto posto. Le cose sono andate anche peggio per il suo compagno di squadra alla Mercedes, Lewis Hamilton, che non ha potuto prendere parte alla Q3.

Il sette volte campione è rimasto bloccato nel segmento centrale delle qualifiche e ha mancato l'ingresso nella top 10 per soli 81 millesimi. Di conseguenza, ha concluso con un ingrato undicesimo posto. Il volto del team boss della Mercedes Toto Wolff ha parlato chiaro quando è apparso davanti alla telecamera di Sky Sports F1.

"Siamo stati ancora dominanti nella terza sessione di prove, ma non siamo riusciti a fare bene le qualifiche", ha detto il viennese. "Probabilmente non c'era niente di più, ma le aspettative erano più alte", ha confessato. E ha confessato: "Sono stanco di trovare spiegazioni sul perché non è andata bene". Commentando l'undicesimo posto di Hamilton, ha detto: "A differenza di George, lui non ha avuto grip per tutto il giorno".

"Eravamo bravi a caldo, ma non a freddo. Nei giorni precedenti era il contrario", ha commentato il 51enne. E ha aggiunto: "Sono contento che questa sia stata l'ultima sessione di qualifiche della stagione e che torneremo l'anno prossimo con una nuova macchina".

Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo