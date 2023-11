Toto Wolff (Mercedes): "As expectativas eram maiores"

George Russell terminou a última sessão de treinos livres como o piloto mais rápido, mas o britânico de 25 anos não conseguiu participar na luta pela pole position. Russell teve de se contentar com o quarto lugar. As coisas foram ainda piores para o seu companheiro de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton, que não conseguiu participar na Q3.

O sete vezes campeão ficou preso no segmento intermédio da qualificação e perdeu um lugar no top 10 por apenas 81 milésimos. Como resultado, terminou num ingrato décimo primeiro lugar. O rosto do chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, falou por si quando apareceu em frente à câmara de televisão da Sky Sports F1.

"Continuámos a dominar na terceira sessão de treinos livres, mas não conseguimos acertar na qualificação", disse o vienense. "Provavelmente não havia nada de mais nisso, mas as expectativas eram maiores", confessou. E confessou: "Estou cansado de encontrar explicações para o facto de não ter corrido bem". Comentando o décimo primeiro lugar de Hamilton, ele disse: "Ao contrário de George, ele simplesmente não teve aderência o dia todo".

"Estávamos bem no calor, mas não no frio. Nos dias anteriores foi o contrário", admirou-se o piloto de 51 anos. E acrescentou: "Estou contente por esta ter sido a última sessão de qualificação da época e por estarmos de volta no próximo ano com um novo carro."

Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo