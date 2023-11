Nico Hülkenberg: "No me esperaba esto"

Para los dos pilotos de Haas, Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, la última sesión de clasificación del año en Abu Dhabi fue muy diferente. Mientras que el primero logró pasar a la Q3, su compañero de equipo no pasó de la Q1 y tuvo que conformarse con la 17ª posición. Hülkenberg, por su parte, terminó con la octava vuelta más rápida, lo que le sitúa en una buena posición de salida para el Gran Premio.

El alemán admitió: "Para ser sincero, no me lo esperaba, porque apenas pude conducir el viernes. Di una vuelta con los neumáticos de dureza media, lo que no era una buena posición de salida para la calificación. Pero por la mañana ya tuve buenas sensaciones con el coche en la tercera sesión de entrenamientos y por eso pude ganar confianza enseguida".

Y Hülkenberg explicó: "Tuve las mismas buenas sensaciones en la calificación. Hice algunas vueltas sólidas y no perdí tiempo, así que obviamente estoy contento". Al mismo tiempo, subrayó: "Hay muchos rivales rápidos que salen detrás de mí y necesitaremos que algunas circunstancias jueguen a nuestro favor en la carrera para poder mantenernos tan adelante. Pero, por supuesto, como siempre, haremos todo lo posible para conseguirlo".

Magnussen, por su parte, suspiró: "Realmente no sabía qué esperar porque hasta ahora ha sido un fin de semana con altibajos. Tenía buena pinta en la segunda sesión de entrenamientos y todo parecía ir bien también en la tercera sesión, al menos con los neumáticos de dureza media, porque no estábamos con el compuesto blando."

"Es la última carrera del año, así que lo daremos todo e intentaremos recoger todos los datos posibles para el equipo. Pero ya estoy deseando que llegue el año que viene", añadió el danés.

Clasificación, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo