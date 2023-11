Nico Hülkenberg : "Je ne m'y attendais pas".

Nico Hülkenberg s'est surpris lui-même lors des qualifications d'Abu Dhabi en se qualifiant pour la Q3 et en réalisant le huitième tour le plus rapide. L'Allemand sait que derrière lui, de nombreux adversaires rapides s'élanceront dans la dernière course de la saison.

Pour les deux pilotes Haas Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, la dernière séance de qualification de l'année à Abu Dhabi s'est déroulée de manière très différente. Alors que le premier a réussi à se qualifier pour la Q3, son coéquipier n'a pas pu dépasser la Q1 et a dû se contenter de la 17e position. En revanche, Hülkenberg a fini par réaliser le huitième tour le plus rapide et s'est ainsi placé dans une bonne position pour le Grand Prix.

L'Allemand a avoué : "Honnêtement, je ne m'attendais pas à cela, car je n'ai pratiquement pas pu rouler vendredi. J'ai fait un tour en pneus mi-durs, ce qui n'était pas une bonne position de départ pour les qualifications. Mais le matin, j'avais déjà un bon feeling dans la voiture lors de la troisième séance d'essais et j'ai donc pu prendre confiance tout de suite".

Et Hülkenberg d'expliquer : "J'ai ensuite eu ce bon feeling en qualifications. J'ai fait quelques tours solides et je n'ai pas perdu de temps, je suis donc naturellement satisfait". En même temps, il a souligné : "Derrière moi, beaucoup d'adversaires rapides s'élancent et nous aurons besoin de certaines circonstances en course qui joueront en notre faveur pour que nous puissions rester aussi loin devant. Mais bien sûr, comme toujours, nous allons tout donner pour y arriver".

Magnussen, quant à lui, soupirait : "Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, car tout le week-end jusqu'ici a été un peu en dents de scie. La deuxième séance d'essais avait l'air bonne et tout semblait bien se passer lors de la troisième, du moins avec les pneus médium, car nous n'étions pas en pneus tendres à ce moment-là".

"C'est la dernière course de l'année, donc nous allons encore tout donner et essayer de récolter le plus de données possible pour l'équipe. Mais je me réjouis déjà de l'année prochaine", a ajouté le Danois.

Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps