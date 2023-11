Nico Hülkenberg: "Non me l'aspettavo".

Per i due piloti Haas Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, l'ultima sessione di qualifiche dell'anno ad Abu Dhabi è andata in modo molto diverso. Mentre il primo è riuscito ad accedere alla Q3, il suo compagno di squadra non ha superato la Q1 e si è dovuto accontentare della 17ª posizione. Hülkenberg, invece, ha chiuso con l'ottavo giro più veloce, collocandosi in una buona posizione di partenza per il Gran Premio.

Il tedesco ha ammesso: "Ad essere sincero, non me lo aspettavo, perché venerdì non ho quasi potuto guidare. Ho fatto un solo giro con le gomme medie e dure, il che non era una buona posizione di partenza per le qualifiche. Ma al mattino, già nella terza sessione di prove, avevo un buon feeling con la macchina e per questo sono riuscito a prendere subito fiducia".

E Hülkenberg ha spiegato: "Ho avuto lo stesso buon feeling in qualifica. Ho fatto dei giri solidi e non ho perso tempo, quindi sono ovviamente soddisfatto". Allo stesso tempo, ha sottolineato: "Ci sono molti avversari veloci che partono dietro di me e avremo bisogno di alcune circostanze che giochino a nostro favore in gara per poter rimanere così avanti. Ma naturalmente, come sempre, faremo tutto il possibile per riuscirci".

Magnussen, invece, ha sospirato: "Non sapevo bene cosa aspettarmi perché finora è stato un weekend un po' altalenante. Sembrava tutto a posto nella seconda sessione di prove e anche nella terza, almeno con le gomme medio-dure, perché non avevamo la mescola morbida".

"Questa è l'ultima gara dell'anno, quindi daremo il massimo e cercheremo di raccogliere più dati possibili per la squadra. Ma già guardo al prossimo anno", ha aggiunto il danese.

Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo