Nico Hülkenberg: "Não estava à espera disto"

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Para os dois pilotos da Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, a última sessão de qualificação do ano em Abu Dhabi correu de forma muito diferente. Enquanto o primeiro conseguiu passar à Q3, o seu companheiro de equipa não passou da Q1 e teve de se contentar com a 17ª posição. Hülkenberg, por outro lado, terminou com a oitava volta mais rápida, o que o coloca numa boa posição de partida para o Grande Prémio.

O alemão admitiu: "Para ser honesto, não estava à espera, porque quase não conduzi na sexta-feira. Fiz uma volta com os pneus médio-duros, o que não foi uma boa posição de partida para a qualificação. Mas, de manhã, já tinha tido uma boa sensação com o carro na terceira sessão de treinos e foi por isso que consegui ganhar confiança de imediato."

E Hülkenberg explicou: "Tive a mesma boa sensação na qualificação. Fiz algumas voltas sólidas e não perdi tempo, por isso estou obviamente contente com isso". Ao mesmo tempo, sublinhou: "Há muitos adversários rápidos a arrancar atrás de mim e vamos precisar que algumas circunstâncias joguem a nosso favor na corrida para podermos ficar tão à frente. Mas claro que, como sempre, faremos tudo o que pudermos para o conseguir".

Magnussen, por outro lado, suspirou: "Não sabia realmente o que esperar porque tem sido um fim de semana de altos e baixos até agora. Parecia bem na segunda sessão de treinos e tudo parecia bem na terceira sessão também - pelo menos com os pneus médio-duros, porque não estávamos no composto macio."

"Esta é a última corrida do ano, por isso vamos dar tudo o que temos e tentar recolher o máximo de dados possível para a equipa. Mas já estou a pensar no próximo ano", acrescentou o dinamarquês.

Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo