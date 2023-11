Fred Vasseur (Ferrari) : "Cette fois, tout était possible".

L'équipe Ferrari regarde la dernière séance d'essais finaux de l'année à Abu Dhabi avec une voiture qui rit et une autre qui pleure. En effet, d'une part, Carlos Sainz, le malchanceux de Las Vegas, est resté bloqué dès le premier segment des qualifications et a dû se contenter de la 16e place. D'autre part, Charles Leclerc a montré ce qu'il aurait pu faire en signant le deuxième meilleur tour.

Le Monégasque n'a été que 0,139 seconde plus lent que Max Verstappen. C'est exactement ce qui a manqué à son coéquipier en Q1 pour passer. Fred Vasseur a déclaré après la course contre la montre : "Cette fois, c'était tellement serré que tout était possible. A un moment donné, j'ai même pensé que Charles n'arriverait pas non plus en Q3".

"Le tour de préparation était très important cette fois-ci et vers la fin de la séance, nous avions trouvé la bonne stratégie pour cela et nous avons réussi à faire un bon travail. Charles n'avait qu'un seul train de tendres frais pour la Q3, car nous avions dû utiliser un train supplémentaire en Q1 pour passer en toute sécurité. A la fin, il a réalisé un de ses méga tours", a expliqué le directeur de l'équipe de la Scuderia de Maranello.

En ce qui concerne le duel avec Mercedes pour la deuxième place au championnat du monde des constructeurs, le Français a souligné : "Maintenant, tout tourne autour du fait de faire un meilleur travail que Mercedes. Nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer, mais je pense que nous avons le rythme nécessaire pour les battre. Nous devons marquer des points avec les deux voitures, c'est pourquoi nous devons adopter une stratégie agressive avec Carlos".

"Malheureusement pour lui, nous étions un peu en retard à la fin de la Q1, donc il s'est retrouvé dans le trafic et n'a pas pu préparer son tour correctement. Nous pensons qu'il peut remonter en course parce que la voiture a l'air bien sur un long relais et nous pouvons donc être confiants pour nous battre pour la deuxième place au championnat du monde par équipes. Nous devons maintenant nous concentrer sur nous-mêmes", a ajouté Vasseur.

Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps