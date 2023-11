Fred Vasseur (Ferrari): "Questa volta tutto era possibile".

Il team Ferrari può guardare all'ultima sessione di prove dell'anno ad Abu Dhabi con una macchina che ride e una che piange. Da un lato, Carlos Sainz è rimasto bloccato nel primo segmento di qualifica e si è dovuto accontentare del 16° posto. Dall'altro lato, Charles Leclerc ha mostrato cosa era possibile fare con il secondo giro più veloce.

Il monegasco è stato solo 0,139 secondi più lento di Max Verstappen. Questo era esattamente quanto mancava al suo compagno di squadra per avanzare nella Q1. Fred Vasseur ha spiegato dopo la caccia al tempo: "Questa volta era così vicino che tutto era possibile. A un certo punto, ho persino pensato che Charles non sarebbe riuscito a entrare in Q3".

"Il giro di preparazione era molto importante questa volta e verso la fine della sessione abbiamo trovato la strategia giusta e siamo riusciti a fare un buon lavoro. Charles aveva a disposizione solo un set fresco di soft per la Q3, dato che avevamo dovuto usare un set extra in Q1 per riuscire a passare in sicurezza. Alla fine ha fatto uno dei suoi giri migliori", ha detto il team boss della Scuderia di Maranello.

In vista del duello mondiale con la Mercedes per il secondo posto nel campionato costruttori, il francese ha sottolineato: "Ora si tratta di fare un lavoro migliore della Mercedes. Non possiamo prevedere cosa succederà, ma credo che abbiamo il passo per batterli. Dobbiamo fare punti con entrambe le vetture, quindi dobbiamo scegliere una strategia aggressiva con Carlos".

"Purtroppo siamo arrivati un po' tardi con lui alla fine della Q1, quindi è rimasto intrappolato nel traffico e non ha potuto preparare bene il suo giro. Crediamo che possa salire in gara perché la macchina sembra buona in uno stint più lungo e quindi possiamo essere fiduciosi di poter lottare per il secondo posto nel campionato a squadre. Ora dobbiamo solo concentrarci su noi stessi", ha aggiunto Vasseur.

Qualifiche, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14° Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo