Fred Vasseur (Ferrari): "Desta vez, tudo era possível"

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, ficou muito satisfeito com o 2º lugar de Charles Leclerc na qualificação em Abu Dhabi. A alegria foi atenuada pelo facto de Carlos Sainz ter ficado preso no primeiro segmento da qualificação.

A equipa Ferrari pode olhar para trás, para a última sessão de treinos finais do ano em Abu Dhabi, com um carro a rir e outro a chorar. Por um lado, Carlos Sainz ficou preso no primeiro segmento de qualificação e teve de se contentar com o 16º lugar. Por outro lado, Charles Leclerc mostrou o que era possível com a segunda volta mais rápida.

O monegasco foi apenas 0,139 segundos mais lento que Max Verstappen. Foi exatamente o que faltou ao seu companheiro de equipa para progredir na Q1. Fred Vasseur explicou após a tomada de tempos: "Desta vez, estava tão perto que tudo era possível. A certa altura, cheguei a pensar que o Charles também não iria passar à Q3".

"A volta de preparação foi muito importante desta vez e, no final da sessão, encontrámos a estratégia certa para ela e conseguimos fazer um bom trabalho. O Charles só tinha um novo conjunto de pneus macios para a Q3, uma vez que tivemos de utilizar um conjunto extra na Q1 para passar em segurança. No final, ele fez uma das suas mega voltas", disse o chefe de equipa da Scuderia de Maranello.

Com vista ao duelo mundial com a Mercedes pelo segundo lugar no campeonato de construtores, o francês sublinhou: "Agora trata-se de fazer um trabalho melhor do que a Mercedes. Não podemos prever o que vai acontecer, mas penso que temos o ritmo para os vencer. Temos de marcar pontos com os dois carros, por isso temos de escolher uma estratégia agressiva com o Carlos".

"Infelizmente, atrasámo-nos um pouco com ele no final da Q1, pelo que ficou preso no tráfego e não conseguiu preparar bem a sua volta. Acreditamos que ele pode subir na corrida porque o carro parece bom numa volta mais longa e, por isso, podemos estar confiantes de que podemos lutar pelo segundo lugar no campeonato de equipas. Agora só temos de nos concentrar em nós próprios", acrescentou Vasseur.

Qualificação, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.445 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23.584

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23.782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23.788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23.816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23.968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24.108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24.171

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.548

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.359

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.391

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24.422

14º Alex Albon (T), Williams, 1:24.439

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24.442

16º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.738

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24.764

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24.788

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25.159

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo