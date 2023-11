Finale du championnat du monde d'Abu Dhabi : du suspense jusqu'à la fin

Max Verstappen part en pole position pour la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, le Néerlandais peut étendre certains de ses records - victoires par saison, podiums par saison, tours en tête, points de championnat du monde par saison.

Le titre de champion du monde des pilotes de Max et la victoire en coupe des constructeurs de Red Bull Racing sont déjà acquis depuis longtemps, mais derrière cela, il y a des millions en jeu.

La clé de la répartition de l'argent des prix en Formule 1 est ancrée dans les Accords de la Concorde, en quelque sorte la constitution de la Formule 1 qui régit les questions techniques, sportives et financières au sein du triangle formé par les écuries de course, la Fédération internationale des sports automobiles (FIA) et la Formula One Management (FOM) et dont le contenu n'est que partiellement divulgué.

En 2022, plus de 1,1 milliard de dollars américains auraient été versés aux équipes, Ferrari recevant à chaque fois un bonus spécial négocié autrefois par Bernie Ecclestone, promoteur de longue date de la Formule 1 : Les Italiens reçoivent une part fixe de la cagnotte (cinq pour cent, dit-on) en échange de l'assurance de s'engager en faveur de la Formule 1.



Des paiements spéciaux sont également prévus pour les écuries qui ont remporté des titres de champion du monde. Et pour les équipes qui se sont classées dans le trio de tête au cours des dix dernières années. La manière dont tout cela est défini en termes de pourcentage est confidentielle. Environ un quart du gâteau total des prix est constitué de ces paiements spéciaux.



Les 75% restants sont répartis en fonction du classement dans la coupe des constructeurs, avec 14% pour le vainqueur du championnat du monde (Red Bull Racing) et 6% pour le dernier du championnat.



Il devient maintenant important de savoir pourquoi chaque rang compte. Mercedes (392 points) et Ferrari (388 points) se battent pour la deuxième place au classement général, ce qui représente, selon les estimations, environ 130 millions de la cagnotte, soit 120.



Il en va de même pour le duel pour la 4e place entre McLaren (actuellement 284 points) et Aston Martin (273). Le quatrième reçoit environ 115 millions de dollars, le cinquième 105.



Alpine se trouve sans problème à la sixième place et recevra environ 100 millions.



Mais derrière, tout est encore ouvert : Williams est à 28 points, AlphaTauri à 21, Alfa Romeo à 16, Haas à 12.



Les gains de ces rangs : le septième reçoit environ 90 millions, le huitième 80, le neuvième 70 et le dixième environ 60 millions.



Le GP d'Abu Dhabi à la télévision

Dimanche 26 novembre

09.45 Sky Sport F1 - Carlos Sainz à Singapour

12.00 Sky Sport F1 - Course compacte (Las Vegas)

12.30 Sky Sport F1 - Rapports d'avant course

12.30 ServusTV - Compte à rebours course

13.00 ORF 1 - Nouvelles de la Formule 1

13.10 SRF zwei - Début de la couverture de la course

13.25 ORF 1 - Début de la couverture de la course

13.55 Sky Sport F1 - Début de la couverture de la course

14.00 Grand Prix d'Abu Dhabi

15.40 ServusTV - Analyses de la course

15.45 Sky Sport F1 - Analyses et interviews

16.25 ServusTV - Course

16.30 Sky Sport F1 - Conférence de presse course

17.00 Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

17.30 Sky Sport F1 - Reprise de la course

18.15 ORF 1 - Accueil moteur

19.30 Sky Sport F1 - Carnet de notes de Ted





Qualifications, Abu Dhabi

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20e Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12